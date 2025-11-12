Los artistas de Burgos que se unirán a Fito y Fitipaldis en su gira por España El grupo de Fito Cabrales contará con los miembros de Feten Feten en su próximo 'Aullidos Tour'

Fito y Fitipaldis inician el próximo 22 de noviembre de 2025 una gira por España que se extenderá hasta el próximo 2 de mayo de 2026. Y, aunque no hayan elegido Burgos como un lugar para detenerse durante su 'Aullidos Tour', un pedazo de la provincia estará presente con ellos durante sus actuaciones.

Diego Galaz y Jorge Arribas, más comúnmente conocidos como Fetén Fetén, acompañarán a la banda de rock de Fito Cabrales por la geografía nacional como parte de la misma. El dúo burgalés, que viene de una reciente actuación en el San Miguel Tribu Festival, tendrá un papel activo durante las actuaciones del grupo.

Cada uno de ellos será el encargado de un grupo de instrumentos durante las actuaciones. En el caso de Galaz, estará encargado de la parte de las guitarras, mientras que Arribas participará al mando de los teclados y del Hammond, un órgano de dos teclados que produce sonidos electromagnéticamente.

Fetén Fetén, música de raíces burgalesas

Diego Galaz y Jorge Arribas compartían una necesidad: darle sonido a sus recuerdos e influencias. Es por eso que en 2009 nace Fetén Fetén, un grupo que utiliza diferentes tipos de instrumentos que le permiten plasmar con la mayor precisión posible el sentimiento que buscan transmitir. Y es que, como afirma el propio Galaz, «una vez que uno se dedica a la música, intenta buscar artilugios que le permitan expresarse».

A partir de esta idea, han lanzado cinco álbumes, contando en algunos de ellos con algunas de las figuras de la música en español más importantes de la actualidad, como La M.O.D.A., Julieta Venegas o el propio Fito Cabrales.

El dúo también ha protagonizado un gran número de actuaciones alrededor de la provincia, especialmente durante el pasado año. En la capital burgalesa actuaron como parte del show en apoyo a los afectados por la DANA de Valencia, en la Sala Gamonal y en el auditorio El Círculo. De igual forma, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al Carnaval de este año 2025.

