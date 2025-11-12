BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
Logo Patrocinio
Jorge Arribas y Diego Galaz, conocidos como Fetén Fetén. Geoparque Las Loras

Los artistas de Burgos que se unirán a Fito y Fitipaldis en su gira por España

El grupo de Fito Cabrales contará con los miembros de Feten Feten en su próximo 'Aullidos Tour'

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

Fito y Fitipaldis inician el próximo 22 de noviembre de 2025 una gira por España que se extenderá hasta el próximo 2 de mayo de 2026. Y, aunque no hayan elegido Burgos como un lugar para detenerse durante su 'Aullidos Tour', un pedazo de la provincia estará presente con ellos durante sus actuaciones.

Diego Galaz y Jorge Arribas, más comúnmente conocidos como Fetén Fetén, acompañarán a la banda de rock de Fito Cabrales por la geografía nacional como parte de la misma. El dúo burgalés, que viene de una reciente actuación en el San Miguel Tribu Festival, tendrá un papel activo durante las actuaciones del grupo.

Cada uno de ellos será el encargado de un grupo de instrumentos durante las actuaciones. En el caso de Galaz, estará encargado de la parte de las guitarras, mientras que Arribas participará al mando de los teclados y del Hammond, un órgano de dos teclados que produce sonidos electromagnéticamente.

Fetén Fetén, música de raíces burgalesas

Diego Galaz y Jorge Arribas compartían una necesidad: darle sonido a sus recuerdos e influencias. Es por eso que en 2009 nace Fetén Fetén, un grupo que utiliza diferentes tipos de instrumentos que le permiten plasmar con la mayor precisión posible el sentimiento que buscan transmitir. Y es que, como afirma el propio Galaz, «una vez que uno se dedica a la música, intenta buscar artilugios que le permitan expresarse».

Noticias relacionadas

El bar de un pueblo de Burgos que alquilan por 12 euros mensuales y gastos gratis

El bar de un pueblo de Burgos que alquilan por 12 euros mensuales y gastos gratis

Los monjes de Burgos que han recurrido a un crowdfunding para salvar su histórico monasterio

Los monjes de Burgos que han recurrido a un crowdfunding para salvar su histórico monasterio

La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos

La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos

A partir de esta idea, han lanzado cinco álbumes, contando en algunos de ellos con algunas de las figuras de la música en español más importantes de la actualidad, como La M.O.D.A., Julieta Venegas o el propio Fito Cabrales.

El dúo también ha protagonizado un gran número de actuaciones alrededor de la provincia, especialmente durante el pasado año. En la capital burgalesa actuaron como parte del show en apoyo a los afectados por la DANA de Valencia, en la Sala Gamonal y en el auditorio El Círculo. De igual forma, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al Carnaval de este año 2025.

Desde el próximo 22 de noviembre de 2025 hasta el próximo 2 de mayo de 2026, el proyecto musical formado por los burgaleses Diego Galaz y Jorge Arribas se embarcará junto a Fito y Fitipaldis en una aventura alrededor de toda España. Su participación con el grupo encabezado por el músico cántabro forma parte del 'Aullidos Tour'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonos consumo Burgos 2025: cómo conseguirlos y dónde gastarlos
  2. 2 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  3. 3 Un médico de Burgos salva a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián
  4. 4 El pueblo de Burgos que alquila su bar por 12 euros mensuales y gastos gratis
  5. 5 Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos
  6. 6 Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes
  7. 7 Detienen a tres personas en Burgos por robar 15.000 euros a dos ancianas a quienes cuidaban
  8. 8 Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos
  9. 9 Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos
  10. 10 Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los artistas de Burgos que se unirán a Fito y Fitipaldis en su gira por España

Los artistas de Burgos que se unirán a Fito y Fitipaldis en su gira por España