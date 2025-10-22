BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El cantante y guitarrista Diego Guerrero. Pedro Walter

El cantante y guitarrista flamenco Diego Guerrero llega a España

﻿﻿﻿Ofrecerá un concierto este 24 de octubre, en el auditorio de la Fundación Caja de Burgos, con entradas a 20 euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:16

﻿﻿﻿El auditorio de la Fundación Caja de Burgos acoge este viernes, 24 de octubre, a las 19:30 horas, un concierto del cantante y guitarrista Diego Guerrero. Una actuación que forma parte del ciclo que la entidad ha dedicado al flamenco. Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 20 euros, a través de www.cajadeburgos.com/teleentradas o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Diego Guerrero es un creador atípico capaz de abordar distintos géneros de una forma comprometida y honesta y en cuyo lenguaje se aloja un poso profundamente flamenco enraizado en su tierra andaluza.

Durante la infancia y adolescencia, junto a El Niño Miguel, aprendió que una orquesta sinfónica bien podía esconderse dentro de una guitarra. En 2004 fusionó su experiencia en el mundo del flamenco con sus conocimientos musicales para arreglar y dirigir formando la primera Flamenco Big Band, en la que los mejores músicos de la escena nacional e internacional se aplicaban en hacer sonar los arreglos de un jovencísimo Diego Guerrero.

El artista andaluz cuenta con dos discos y ambos con nominaciones a los premios musicales más importantes del mundo, un logro enorme para un artista independiente. Por la tangente, el segundo disco de Diego Guerrero, ha recibido una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca.

El ciclo se cerrará el miércoles 29 de octubre en Cultural Cordón con la proyección del documental 'Tocaoras' (Alicia Cifredo, 2023), que investiga la evolución de la mujer en el mundo de la guitarra flamenca.

