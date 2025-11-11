BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 11 de noviembre
Logo Patrocinio
Michael Jackson en su videoclip 'Thriller'. R. C.

Michael Jackson logra estar en el top 10 mundial en 6 décadas diferentes con 'Thriller'

Más de 40 años después de su lanzamiento, el clásico de 1982 vuelve a lo más alto, reafirmando el legado de un artista que sigue batiendo récords incluso tras su muerte

Miguel G. Casallo

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

Michael Jackson hace historia y se convierte en el primer artista en entrar en el top 10 mundial de Billboard en seis décadas diferentes con su single Thriller. Halloween ya pasó, y aún son muchas las personas que sienten escalofríos con uno de los videoclips que cambió la historia de la música. En 1982, el aclamado artista sacó un álbum sin precedentes que consiguió el récord de ser el disco más vendido de la historia, alcanzando cifras insólitas mucho antes de que las reproducciones fuesen tan sencillas como con un clic.

La noticia llega junto a la reciente fecha de lanzamiento de su biopic 'Michael', protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson. El filme se suma a la tendencia de otras producciones sobre artistas reconocidos a nivel mundial como 'Elvis', 'Rocketman', 'Un completo desconocido' y 'Bohemian Rhapsody', ganadora del Óscar a mejor actor gracias a la interpretación de Rami Malek como Freddie Mercury. Un acontecimiento que muchos fans esperan con ilusión, y que llegará a los cines el próximo 24 de abril, para volver a ver al gran ídolo en la gran pantalla.

Una muerte prematura, con apenas 50 años en 2009, hizo que su legado se convirtiera en leyenda dentro de la industria. Ahora, más de una década después, sigue batiendo récords y dejando claro por qué es considerado uno de los mejores artistas del mundo. Con un total de 65,8 millones de oyentes mensuales en Spotify, el 'rey del pop' sigue presente en la vida de millones de personas alrededor del planeta. Su música es inspiradora, capaz de mover el cuerpo como si estuvieras flotando o «paseando en la luna».

Su carrera empezó desde muy pequeño junto a sus hermanos en el grupo musical The Jackson 5, donde surgieron éxitos como 'ABC', 'Blame it on the boogie' o 'I want you back'. Desde joven, la voz del pequeño de los Jackson destacaba con creces sobre la de sus hermanos y, con tan solo 13 años, lanzó su primer álbum, 'Got to be there'.

Ya en solitario y con más madurez, Michael Jackson revolucionó la industria musical con canciones que marcaron un antes y un después, dejando una huella imborrable en todo el mundo. En sus giras, miles de personas llegaban a desmayarse por su presencia, y logró vender más de 500 millones de discos en todos los rincones del planeta.

Sus obras iban más allá de la música conviertiéndose en auténticas piezas audiovisuales, como' Remember the time', 'Smooth Criminal' o el documental grabado durante los ensayos de su última gira, 'This Is It'.

Fama marcada por luces y sombras

El artista estadounidense fue objeto de acusaciones de abusos sexuales a menores que ensombrecieron parte de su carrera. En vida, Jackson fue absuelto de los cargos más graves y algunos casos se resolvieron fuera de los tribunales, aunque su imagen quedó afectada. Con el tiempo, documentales como 'Leaving Neverland' reavivaron las sospechas, sin que se haya podido esclarecer de forma definitiva lo que ocurrió.

La fama que acaparaba Michael Jackson superaba cualquier figura pública de su época. Todos conocían su nombre o habían escuchado alguna de sus canciones. Una infancia efímera, marcada por la exigencia y la dureza de su padre, moldeó a un artista que, pese a sus luces y sombras, cambió la historia de la música para siempre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos
  2. 2 Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»
  3. 3 La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos
  4. 4 Burgos se prepara para las nevadas con decenas de máquinas y 78 saleros en las calles
  5. 5 Un médico de Burgos salva a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián
  6. 6 Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal
  7. 7 Los monjes de Burgos que han recurrido a un crowdfunding para salvar su histórico monasterio
  8. 8 El precio del metro cuadrado en Burgos supera los 2.000 euros por primera vez desde 2012
  9. 9 La manifestación por el Tren Directo espera una gran afluencia de público en Burgos
  10. 10 Bonos consumo Burgos 2025: cómo conseguirlos y dónde gastarlos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Michael Jackson logra estar en el top 10 mundial en 6 décadas diferentes con 'Thriller'

Michael Jackson logra estar en el top 10 mundial en 6 décadas diferentes con &#039;Thriller&#039;