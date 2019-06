Radiohead sin pulir Thom Yorke, en una actuación en directo. La banda de Oxford edita 18 minidiscs llenos de rarezas, ensayos y esbozos de canciones de la época del 'OK Computer' tras haber sido chantajeados por ese material IKER CORTÉS Madrid Viernes, 14 junio 2019, 13:20

La pasada semana alrededor de 18 horas de material inédito de Radiohead aparecían misteriosamente en internet. Eran grabaciones, rarezas, ensayos, directos, descartes y primeras aproximaciones acústicas a canciones de la banda en un periodo muy concreto: el que discurre entre 1995 y 1998, cuando estaban trabajando en 'OK Computer' (1997), el álbum con el que hicieron historia. La cosa resulta aún más fascinante porque los de Oxford siempre han sido bastante transparentes en lo concerniente a su proceso creativo. Por decirlo de otra manera, nunca han tenido problema en publicar bocetos o canciones que, por entender que no dan la talla, no caben en un disco.

Sin ir más lejos, cuando se cumplió el veinte aniversario del álbum, el grupo lanzó 'OK Computer OKNOTOK' (2017) que, además del disco original remasterizado, incluía tres canciones inéditas y, en su versión especial, una cinta de casete con demos y sesiones de grabación que formaban una mínima parte de ese material filtrado. Y es que lo que llegó a la red la pasada semana era algo mucho más agreste: horas y horas de la banda, sin orden ni concierto, que bien pueden servir como foto fija de un momento en el que el grupo se encontraba en estado de gracia. Bases, loops, escarceos con sintetizadores -aquel era el primer LP de la formación en el que se acercaban a la electronica-, versiones primerizas y muy distintas de temas que aún tardarían en llegar varios discos, ruido ambiente en un tren de Japón y el mismíso Thom Yorke, líder de la banda, haciendo 'beatboxing'.

La sorpresa llegaba esta semana cuando la banda decidía subir todos esos contenidos a su bandcamp. Para quien no lo sepa Bandcamp.com es una plataforma a través de la cual los grupos pueden autoeditar su música. En un mensaje lanzado por Jonny Greenwood, guitarrista y 'cacharrista' de Radiohead, explicaba que la pasada semana fueron «hackeados». Alguien había robado el archivo de minidiscs de Yorke de la época del 'OK Computer' y había amenazado a la banda con publicarlo si ésta no desembolsaba 150.000 dólares.

Ya en desuso, el minidisc era un soporte magneto-óptico desarrollado por Sony que almacenaba hasta 80 minutos de audio en un disco de reducidas dimensiones (64 mm de diámetro) y encapsulado en un cartucho. Para ello utilizaba un formato de compresión llamado Atrac y similar al MP3. Fue muy utilizado en la radio pero también por músicos profesionales para guardar sus ideas y demos.

Uno de los minidisc.

«Así que en lugar de quejarnos mucho o ignorarlo -continuaba Greenwood-, hemos publicado las 18 horas en Bandcamp en beneficio de Extinction Rebellion». La organización a la que se refiere el guitarrista es un movimiento de resistencia no violenta que combate el cambio climático y el colapso ecológico. Las grabaciones permanecerán en la plataforma durante los próximos 18 días -se publicó el 11 de junio-. «Así que por 18 libras, podéis descubrir si deberíamos haber pagado ese rescate», escribe el músico. Y va más allá: «La intención nunca fue ponerlo a disposición del público, aunque algunos trocitos de estas grabaciones aparecieron en el casete de la reedición del disco. Sólo es tangencialmente interesante. Y muy muy largo». Por su parte, Yorke asegura en la página web de Bandcamp que el material «no es muy interesante» y que «hay un montón».

Eso sí, el esmero de la banda en la edición de sus álbumes aquí ha desaparecido por completo. Los minidisc están subidos por su número de referencia y ni siquiera están separados por pistas. Afortunadamente, los seguidores de la banda han creado un documento de Google con las marcas de tiempo para facilitar la revisión de todo el material.