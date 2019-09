La versión garaje de 'La Bohème' llega a Burgos el jueves 19 de septiembre Puesta en escena de la obra 'La Bohéme'. / BC Dirigida por Emiliano Suárez, es una adaptación libre y contemporánea del libreto original para piano y voces BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 11 septiembre 2019, 18:29

La versión Ópera Garage de 'La Bohème' llega a Burgos el jueves, 19 de septiembre, a la nave Desguaces Foro, calle Alcalde Martín Cobos, 19 . Una fórmula diferente de disfrutar de esta obra maestra, según informaron fuentes de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Una producción que propone descubrir la magistral ópera de Giacomo Puccini desde un nuevo punto de vista inédito y contemporáneo. Una versión en la que las texturas del espacio serán la escenografía adecuada y los acordes del piano el más íntimo acompañamiento para los artistas.

Con el apoyo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, se presenta este proyecto dirigido y pensado para acercar la ópera a una audiencia amplia y renovada. Con una escenografía sorprendente de ambientación 'underground', 'La Bohème', en versión garaje la nuestra particular visión de la bohemia del siglo XXI, en donde espacios alternativos pueden ser conquistados por jóvenes artistas, creativos y emprendedores, con recursos limitados, pero imaginación sin límites.

La iniciativa nace desde la pasión de Emiliano Suárez (confundador de la agencia Do The Right Thing) por dicho género musical y su firme convicción de conseguir nuevas audiencias y asegurar el relevo generacional para este espectáculo de espectáculos. Su unión con Macarena Bergareche (socia fundadora y directora ejecutiva de Think Chic) ha hecho posible que Ópera Garage pase de ser un ideal a convertirse en realidad.

Estos carismáticos emprendedores cuentan con un elenco de reconocidos cantantes del género como son Mariola Cantarero (soprano), Pancho Corujo (tenor), Manel Esteve (barítono), Ruth Terán (soprano), Javier Galán (barítono), Stefano Palatchi (bajo) y Pedro Quiralte (barítono), acompañados por el maestro Borja Mariño. Habrá una única función, el jueves 19 de septiembre, y las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Telentradas de Caja de Burgos, con un precio de 36 euros.