El origen incierto de uno de los apellidos nobles de la Península Ibérica

Elena Rodríguez Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:15

Hay algunos apellidos cuya procedencia no es tan fácil de conocer. Ramos es uno de ellos. Se sabe que viene de ramos como objeto, pero no hay consenso acerca de su aparición. No existe ningún escrito o documento que pueda aclarar si proviene de una casa solariega, de una familia hidalga o de una población concreta: no sabemos nada.

Tampoco se sabe en qué punto de la península ibérica apareció. Hay quien dice que fue en Galicia, otros en Aragón, León e incluso Andalucía, así que nadie sabe realmente dónde. Lo único que se sabe es que es un apellido hidalgo, ya que varias personas hidalgas tienen este apellido. Lo que se desconoce es si realmente proviene de familias de este tipo y por qué utilizarían la palabra ramos como apellido.

El primer escrito en el que aparece Ramos es en el siglo XIII. Domingo Ramos fue un caballero de Alfonso X, el Sabio, y es uno de los que ayuda en la conquista de Sevilla. Esto no quiere decir que sea la primera vez que aparece como apellido; seguramente aparecería en el siglo IX o X como muchos de los apellidos cristianos. ¿Qué significa este apellido? Muy sencillo: viene de ramos, además del latín 'ramus'.

Ramos, un apellido compartido con los portugueses

Según el Instituto Nacional de Estadística, 150.000 personas tienen Ramos como primer apellido, otras 150.000 como segundo y 2.210 personas como ambos, lo cual lo convierte en un apellido bastante extendido. La zona en la que especialmente se distribuye es el suroeste peninsular, en zonas como Extremadura, Salamanca o Huelva, además de en Portugal.

En Geneanet, como muchos de estos apellidos, aparecen por primera vez en la Península Ibérica para su posterior llegada a países como México, República Dominicana o Argentina. En lineas generales, se termina extendiendo por toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, ya que españoles y portugueses comparten este apellido, aunque se pronuncian de diferente forma.

Excepto en Alaska y Canadá, Ramos se acaba extendiendo por toda América. También lo hace en la parte occidental de Europa y, como colonia española que era, en Filipinas.

