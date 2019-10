'Oscillation of Space, Waterfall and Yellow Pyramid' de Yoshiyuki Miura, en el CAB

La propuesta 'Oscillation of Space, Waterfall and Yellow Pyramid' del escultor japonés Yoshiyuki Miura llega por primera vez a España. Su obra recala en el CAB y se podrá visitar hasta el día 26 de enero de 2020. La escultura de este autor trasciende la tradición del arte cinético. En su obra la percepción ilusoria y las cualidades ópticas resultan secundarias respecto a la disputa entre elementos aparentemente contrarios. La ligereza y la apariencia inmaterial se contraponen a la contundencia de la forma; la sensación de construcción efímera se revela contra la firmeza corpórea en sus esculturas solemnes en ingrávidas por igual. El espacio que ocupan en ocasiones no es tan elocuente como las sombras que proyectan; la uniformidad de la pieza no es tan reveladora como cada una de las partes que la componen. Armonía y caos, tensión y sosiego, rigidez y elasticidad para sumergir al espectador en una escultura sin objeto, en la que la percepción y la recreación visual resultan imprescindibles.

Como es habitual en su obra, el artista solo realiza variantes de cinco de sus obras en un proceso de depuración formal elocuente y premeditado. En una suerte de economía gestual para concentrar toda su fuerza creativa en la consecución de la sencillez extrema y en la transmisión de la belleza, Miura trabaja manualmente todos y cada uno de los mecanismos que componen sus esculturas. Es una búsqueda de perfección que genera placidez y desasosiego por igual en el espectador, impotente ante el desafío de sutileza que propone el artista.

Por ello es tan relevante la exposición de Yoshiyuki Miura en el CAB, donde combina tres de sus creaciones más importantes, tres trabajos que ha venido desarrollando desde 1990 con diferentes variantes y adecuaciones a los espacios concretos en los que interviene. Ha querido el artista especialmente aludir a las tres partes en que se divide el espacio expositivo del CAB, reinterpretándolo al unir por vez primera estas tres obras en un mismo ámbito. El propósito es generar una experiencia única, construida específicamente in situ, presidida por la relación entre la luz y la materia que caracteriza la escultura de Yoshiyuki Miura.