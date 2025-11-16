BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 15 de noviembre
Logo Patrocinio
Palacio de Peñaranda de los Condes de Miranda, en Peñaranda de Duero.
Palacio de Peñaranda de los Condes de Miranda, en Peñaranda de Duero. BC
Con mucho arte

El palacio de Burgos que pudo acabar en Estados Unidos: los grandes expolios de Castilla y León

Desde los frescos de San Baudelio de Berlanga hasta el Palacio de Peñaranda, la región sufrió importantes sustracciones de patrimonio histórico que marcaron su legado cultural

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Burgos

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

El pasado 14 de noviembre se celebró el Día Internacional contra el tráfico ilegal de bienes culturales, una efeméride que recuerda la importancia de proteger el patrimonio histórico y artístico. En un nuevo vídeo de su sección Con mucho arte, la historiadora de arte Elena Rodríguez explica cómo este problema ha afectado a España y, en particular, a Castilla y León.

Cerca de nosotros, en Peñaranda de Duero, encontramos el Palacio de Avellaneda también conocido como el Palacio de los Condes de Miranda. En estado de abandono, pero protegido al haber sido declarado Monumento Nacional a mediados de agosto de 1923, en 1925, Arthur Byne ofreció al magante William Randolph Hearst la opción de comprar este palacio. ¿Para qué? Para ser trasladado piedra a piedra a Estados Unidos.

Pero en 1940 pasó a manos del Estado, así se salvó de su viaje de expolio desmontado y actualmente es un Bien de Interés Cultural, pero no se puede visitar.

Rodríguez señala que los bienes culturales pueden ser materiales, como iglesias, monasterios, frescos y esculturas, o inmateriales, como músicas, danzas y tradiciones locales. El tráfico ilícito se centra sobre todo en los elementos materiales, que pueden ser trasladados a otros países, incluso a Estados Unidos, como ocurrió a finales del siglo XIX y principios del XX.

Los frescos de Berlanga a Estados Unidos

Entre los casos históricos que destaca Rodríguez se encuentran los frescos de San Baudelio de Berlanga, trasladados a Estados Unidos, y la Dama de Elche, que fue exportada temporalmente antes de ser devuelta en 1941. También menciona cómo se salvó de ser desmontado el Palacio de Peñaranda de los Condes de Miranda, en Peñaranda de Duero.

Noticias relacionadas

De destructor de ídolos a mártir desollado: la historia de San Bartolomé que no se explica en clase de religión

De destructor de ídolos a mártir desollado: la historia de San Bartolomé que no se explica en clase de religión

Tras el robo al Louvre: repaso a los robos de arte más famosos que siguen sin resolverse

Tras el robo al Louvre: repaso a los robos de arte más famosos que siguen sin resolverse

Tizona, la espada del Cid que engañó a la historia: leyenda y verdad en el Museo de Burgos

Tizona, la espada del Cid que engañó a la historia: leyenda y verdad en el Museo de Burgos

Santa María Egipciaca, la santa que dedico su vida a la prostitución

Santa María Egipciaca, la santa que dedico su vida a la prostitución

La historiadora recuerda que el tráfico de arte no es solo cosa del pasado: actualmente es una de las principales actividades ilícitas a nivel mundial, junto al narcotráfico y el tráfico de armas, generando grandes beneficios económicos y poniendo en riesgo el patrimonio cultural.

En el vídeo que acompaña esta noticia, los espectadores pueden conocer más detalles sobre estos casos históricos y reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el patrimonio cultural de Castilla y León y del resto del mundo.

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El palacio de Burgos que pudo acabar en Estados Unidos: los grandes expolios de Castilla y León