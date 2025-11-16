El palacio de Burgos que pudo acabar en Estados Unidos: los grandes expolios de Castilla y León

Elena Rodríguez Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

El pasado 14 de noviembre se celebró el Día Internacional contra el tráfico ilegal de bienes culturales, una efeméride que recuerda la importancia de proteger el patrimonio histórico y artístico. En un nuevo vídeo de su sección Con mucho arte, la historiadora de arte Elena Rodríguez explica cómo este problema ha afectado a España y, en particular, a Castilla y León.

Cerca de nosotros, en Peñaranda de Duero, encontramos el Palacio de Avellaneda también conocido como el Palacio de los Condes de Miranda. En estado de abandono, pero protegido al haber sido declarado Monumento Nacional a mediados de agosto de 1923, en 1925, Arthur Byne ofreció al magante William Randolph Hearst la opción de comprar este palacio. ¿Para qué? Para ser trasladado piedra a piedra a Estados Unidos.

Pero en 1940 pasó a manos del Estado, así se salvó de su viaje de expolio desmontado y actualmente es un Bien de Interés Cultural, pero no se puede visitar.

Rodríguez señala que los bienes culturales pueden ser materiales, como iglesias, monasterios, frescos y esculturas, o inmateriales, como músicas, danzas y tradiciones locales. El tráfico ilícito se centra sobre todo en los elementos materiales, que pueden ser trasladados a otros países, incluso a Estados Unidos, como ocurrió a finales del siglo XIX y principios del XX.

Los frescos de Berlanga a Estados Unidos

Entre los casos históricos que destaca Rodríguez se encuentran los frescos de San Baudelio de Berlanga, trasladados a Estados Unidos, y la Dama de Elche, que fue exportada temporalmente antes de ser devuelta en 1941. También menciona cómo se salvó de ser desmontado el Palacio de Peñaranda de los Condes de Miranda, en Peñaranda de Duero.

La historiadora recuerda que el tráfico de arte no es solo cosa del pasado: actualmente es una de las principales actividades ilícitas a nivel mundial, junto al narcotráfico y el tráfico de armas, generando grandes beneficios económicos y poniendo en riesgo el patrimonio cultural.

En el vídeo que acompaña esta noticia, los espectadores pueden conocer más detalles sobre estos casos históricos y reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el patrimonio cultural de Castilla y León y del resto del mundo.