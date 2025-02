El pianista cubano Alfredo Rodríguez presenta en Burgos su disco 'Coral Way' El auditorio de la Fundación Caja de Burgos acoge el concierto, este viernes, 14 de febrero, con un precio de 22 euros

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos, en la avenida de Cantabria, acoge este viernes 14 de febrero, a partir de las 19:30 horas, un concierto de Alfredo Rodríguez Trio, dentro del VI Festival Internacional de Jazz 'Sesión B' que organiza la entidad. En Burgos estará acompañado por Michael Olivera (batería) y Yarel Hernández (bajo eléctrico). Esta oferta musical que se completa con un ciclo de películas centradas en el jazz. Las entradas pueden adquirirse a 22 euros a través de los canales habituales de venta de la Fundación: www.cajadeburgos.com/teleentradas o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Director musical de todos los proyectos recientes de Quincy Jones, que lo considera sin tapujos «un genio, el mejor pianista del mundo», Alfredo Rodríguez presenta su nuevo trabajo, 'Coral Way', que encarna el sonido colectivo de Miami, mezclando pop latino, timba, salsa, bachata, tango, reggaeton y bolero. Es una fusión musical que abarca la diversa comunidad latina a cargo de un pianista educado en la música clásica y que ataca cualquier ritmo con pasión y vitalidad, demostrando su capacidad para la improvisación sin fronteras.

Nacido y criado en La Habana, Rodríguez ha tocado en casi todos los festivales y escenarios más importantes de jazz del mundo, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del piano cubano a día de hoy, con una gran carrera y una personalidad explosiva y sorprendente.

Otras citas

El ciclo continuará el viernes 21 de febrero en Cultural Cordón con la actuación de Sara Zamora, cantante y compositora afincada en Murcia que lleva desde 2009 cantando jazz, blues y soul, aunque procede también de influencias como el rock, el pop y el rhythm and blues. Su voz negra, sensual y llena de matices clásicos responde al influjo de las principales vocalistas tradicionales del jazz como Sarah Vaughan, Peggy Lee, Ella Fitzgerald o Julie London. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, el guitarrista flamenco Carlos Piñana, la Big Band dirigida por Ginés Martínez Vera y el pianista Ángel Valdegrama.

Posteriormente, en la avenida de Cantabria, el domingo 2 de marzo está anunciado un concierto de Eme Eme Project, el nuevo proyecto de Marta Mansilla, flautista y compositora de la escena madrileña que, después de un largo recorrido acompañando a grandes artistas como Rozalén, el Kanka, María Peláe..., se embarca en una aventura personal en la que aúna sus estudios e influencias más jazzísticas junto a estilos urbanos como el soul y el hip hop. Eme Eme Project ofrece composiciones frescas, llenas de vida, de jazz, soul, r&b y nuevas sonoridades, que se encuentran en perfecta armonía en cada uno de los temas, llevándonos entre ritmos de amalgamas y grooves consistentes.

El auditorio de Cultural Cordón recibirá el sábado 15 de marzo al Rembrandt Trio, conocido por su fusión única de jazz, música clásica y música de Oriente Medio. El Rembrandt Trio trasciende fronteras, llevando a los oyentes en un viaje a través de diversos paisajes musicales con cada nota. La formación desafía los límites del jazz contemporáneo interpretando melodías atemporales, desde la música clásica a la oriental. Un aspecto interesante de la historia del grupo es la introducción de instrumentos históricos, como el forte-piano, el violone y la Whisper Kit, una colección de instrumentos históricos y transculturales.

Al mismo escenario llega el domingo 23 de marzo Malavara, agrupación de swing creada entre Argentina y España que propone un recorrido por temas inspirados la música de los años 20 a los 50, junto con algunos de los clásicos del swing y el blues. Su propuesta, un concierto ideal para todas las edades, se caracteriza por la combinación de melodías a dos voces, la percusión del peculiar instrumento de jazz tradicional conocido como washboard o tabla de lavar y las armonías del ukelele tenor, de origen hawaiano. Entre sus principales influencias se encuentran The Boswell Sisters, The Mills Brothers, The Platters, Louis Amstrong y Ella Fitzgerald.

Y el auditorio de la avenida de Cantabria recibe el viernes 4 de abril al músico africano Momi Maiga, que fusiona el jazz étnico, el flamenco y destellos de la música clásica europea, y seduce a la audiencia con su voz exquisita, siempre impregnada de matices tomados de los cantos tradicionales de los djelis de África Occidental. Con maestría y virtuosismo explora las veintidós cuerdas de la kora, un arpa-laúd africana que toca desde los seis años. Tras un exitoso inicio artístico con su álbum de debut, Nio (2022), Maiga presentará su segundo álbum, Kairo, en un diálogo cultural expresado a través del jazz, el flamenco, sonidos mediterráneos, música clásica europea y ritmos complejos pero fascinantes.

Conciertos en Aranda

'Sesión B' desembarcará en Aranda de Duero el viernes 14 de febrero, a las 19:30 hors con una singular pareja artística. La flautista y bansurista Lara Wong y el guitarrista Melón Jiménez recorren diversos territorios musicales a través del flamenco con elegancia y emoción, fusionando a la perfección el alma andaluza, las armonías contemporáneas del jazz y las rítmicas improvisaciones de la música india. Wong ganó el Filón Minero a mejor instrumentista en la 60ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, y Jiménez Melón, de raíces gitanas, ha sido finalista en concursos como los Premios Paco de Lucía o el Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba. El precio de las entradas es de 18 euros.

El ciclo continuará en Aranda el viernes 28 de marzo con el espectáculo del grupo Malavara Fábulas del swing, un concierto didáctico que explora los orígenes de un género que marcó la historia de la música por su energía y su capacidad de unir a la gente en la pista de baile. Malavara, en su formato cuarteto de swing, combina voces armoniosas con instrumentos de época como la guitarra tenor, el contrabajo y la singular tabla de lavar, además de vientos como el saxofón, la trompeta y el clarinete.

Cine

El ciclo de cine comenzará este miércoles, 12 de febrero, a las 19:30 horas, en Cultural Cordón, con la proyección de la película 'Cotton Club', de Francis Ford Coppola, 1984. 128 min. y el 5 de marzo se podrá ver 'Acordes y desacuerdos', de Woody Allen. Estados Unidos, 1999. 95 min.

El bono para presenciar las dos películas tiene un precio de 3 euros, 2 euros cada una.