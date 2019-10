El MEH programa 141 talleres, 25 encuentros de carácter científico, 17 conciertos y ocho exposiciones hasta el mes de enero Interior del Museo de la Evolución Humana. / César Ceinos La Junta pone en valor el museo como elemento social y cultural «dinamizador» en Castilla y León BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 11 octubre 2019, 13:42

El director general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón González, ha puesto en valor este viernes el Museo de la Evolución Humana (MEH) de la capital burgalesa como elemento social y cultural «dinamizador» en la Comunidad, durante la presentación de la nueva programación de la dotación, en la que destaca 141 talleres, 25 encuentros de carácter científico, 17 conciertos y ocho exposiciones.

González que durante el acto, ha estado acompañado por el director científico del museo, Juan Luis Arsuaga, y el director gerente del Sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento, ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la nueva oferta del centro, que se desarrollará hasta enero, abarca más de 250 propuestas en el MEH y el conjunto del territorio de la Sierra de Atapuerca.

Entre las exposición destaca 'Aida', que se inaugurará en enero y recreará aspectos de arqueología griega y de la fiebre por el antiguo Egipto que se suscitó a finales del siglo XIX a través de la escenografía de la conocida ópera. Esta muestra completará a una oferta expositiva integrada por otras colecciones como 'Más allá de 2001. Odiseas de inteligencia', '40 años de excavaciones en la Sierra de Atapuerca' o 'Mono asesino', contará con piezas procedentes de instituciones como el Teatro Real de Madrid, la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional.

En el ámbito musical, la nueva programación contempla la inauguración del ciclo 'El ritmo del garaje', que arrancará con las actuaciones de So What y Mr Homeless Trío y abarca 17 conciertos que se celebrarán con grupos y bandas de calidad y diferentes estilos musicales. También regresarán a la programación los ciclos 'Maestría en Jam', que contará con las actuaciones de Marilia, Aurora Beltrán y Nacho Campillo, y 'Los jueves acústicos del MEH' con Second, Full y Mr Kilombo, mientras que Miguel Costas, ex miembro de Siniestro Total, ofrecerá un concierto el 8 de noviembre.

La programación prevé la celebración del VII Congreso de Comunicacion de la Ciencia, 25 coloquios que versarán sobre disciplinas como la arqueología, la historia, la informática o la astronomía y 37 talleres diferentes, seis de ellos con un carácter novedoso. También tendrán cabida cuatro sesiones solidarias dentro del apartado de responsabilidad social del museo, entre las que destaca un concierto solidario en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer de Mama de Castilla y León y un encuentro con la Plataforma de Voluntariado de Burgos.