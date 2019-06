217 propuestas optan a participar en el 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York Un comité artístico seleccionará en los próximos días las obras que formarán parte de la programación en la próxima edición del certamen, que se celebrará en Burgos entre los días 20 y 27 de julio BURGOS CONECTA Burgos Martes, 11 junio 2019, 13:18

Un total de 217 propuestas de una veintena de países competirán por ser seleccionadas en la decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se celebrará entre los días 20 y 27 de julio. La cifra supone un nuevo récord de participación y supera ampliamente los datos del año anterior, cuya convocatoria se cerró con la recepción de 140 espectáculos.

Las obras recibidas por la organización llevan el sello de creadores y coreógrafos afincados en Albania, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Escocia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Inglaterra, Malta, México, Polonia, Portugal, Rusia, Taiwán, Panamá y Perú. Un comité artístico integrado por profesionales del sector se encargará, durante las próximas semanas, de decidir qué piezas de las 217 presentadas podrán verse durante el festival para competir en alguna de las seis categorías a concurso.

Moving Spaces

El Certamen Burgos-Nueva York ha abierto por segundo año consecutivo el plazo para la presentación de trabajos al concursoMoving Spaces, una iniciativa que persigue acercar la danza a los más jóvenes a través de sus propias coreografías, que podrán grabar con sus teléfonos móviles (smartphones) y compartirlas en redes sociales. Hasta el próximo 13 de julio, los interesados, que han de tener más de catorce años para poder participar, tendrán la oportunidad de enviar un número ilimitado de propuestas (duración mínima: 30 segundos y duración máxima: 60 segundos), abiertas a cualquier modalidad o disciplina de danza: contemporánea, ballet, hip hop, dancehall, shuflle, danza urbana, jazz, tap dance, afro, bailes latinos o de salón, pole dance, burlesque, danza española, flamenco y folclore.

Los participantes deberán colgar los vídeos en sus perfiles de Facebook o Instagram, mencionar el eslogan Moving Spaces, etiquetar en sus publicaciones al Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York (@cicbuny) e incluir el hashtag #movingspaces.

El concurso fallará cuatro premios. El primero de ellos, otorgado por un jurado formado por profesionales ligados al mundo de la danza, tendrá una dotación económica de 400 euros. Los tres restantes, segundo (300 euros), tercero (200 euros) y cuarto premio (100 euros), serán fallados por el público a través de sus votaciones (computadas a efectos de likes o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra) recibidas por cada uno de los trabajos presentados. Las bases pueden consultarse en la página web del Certamen: http://www.cicbuny.com/.

Programación

La próxima edición de este certamen internacional volverá a tender a los coreógrafos emergentes y nuevos intérpretes un trampolín a través de un cartel que, articulado en seis competiciones a concurso, sigue apostando por la diversidad de estilos y formatos creativos. Las propuestas en escenarios urbanos, patrocinadas por la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021, llegarán de la mano de dos secciones. 'Danza en el camino' pondrá su foco de atención en una relectura del patrimonio cultural e histórico incluyendo coreografías inspiradas en el Camino de Santiago (días 20 y 21 de julio). Por su parte, el apartado 'Bailando con piedras' reunirá en el entorno de la seo burgalesa propuestas dancísticas expresamente concebidas para su exhibición en espacios públicos, fomentando la cercanía y el encuentro con el espectador. Será los días 21 y 22 de julio.

El Teatro Principal tomará el testigo de la programación entre los días 24 y 26 de julio con las secciones dedicadas a la Danza contemporánea, la más veterana del Certamen, y la Danza urbana, donde se darán cita espectáculos de lenguajes tan actuales como el hip-hop, popping, locking, house, bboying o breaking. Completarán las actividades del Certamen el apartado de Street Art – Muralismo (22-26 de julio) y el citado concurso Moving Spaces.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de Castilla y León.