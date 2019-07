La representación de las obras finalistas y el fallo del jurado cierran este viernes el Certamen de Coreografía Burgos – New York Imagen de la pieza 'El Cuervo', de Jesús Hinojosa. / BC Durante la gala el coreógrafo Jesús Hinojosa presentará, fuera de concurso, la pieza 'El Cuervo' BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 25 julio 2019, 13:15

Las coreografías finalistas en las categorías de danza contemporánea y urbana serán las encargadas, junto con el posterior fallo del jurado, de clausurar este viernes, 26 de julio, a partir de las 20:00 horas en el Teatro Principal, una nueva edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

Durante la gala el público pueda disfrutar de la pieza, fuera de concurso, 'El Cuervo', que firma el coreógrafo Jesús Hinojosa. La obra, ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, escenifica la lucha de un joven cuerpo contra su naturaleza salvaje, un viaje por las emociones más oscuras del ser humano, donde el valor de la aceptación es la clave.

Tras las actuaciones llegará el turno del jurado y la posterior entrega de premios. Una vez más, la sección dedicada a la Danza Contemporánea, concederá tres galardones dotados, respectivamente, con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros. Por su parte, la sección de Danza urbana otorgará un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000 euros, la propuesta seleccionada en la competición de Street Art-Muralismo se llevará un único premio de 3.000 euros y, finalmente, en el apartado de Moving Spaces se repartirán 1.000 euros en cuatro categorías diferentes.

El certamen también fallará otros reconocimientos como el Premio TAC (Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid); el Premio Dferia, el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Castilla y León es Vida, el Premio Sólodos en Danza de Costa Rica o el Premio Festival Hop Certamen de Creació Escènica de Danses Urbanes (Barcelona). Completarán el palmarés el Premio Ventana Abierta a la Danza y el Premio de Intercambio de Coreografías premiadas entre certámenes coreográficos de España.

Premio del jurado 'Moving Spaces'

Por segundo año consecutivo, el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha acercado la danza a los más jóvenes a través de sus propias coreografías, grabadas con sus teléfonos móviles y compartidas a través de sus redes sociales. Así, y en el marco del apartado denominado 'Moving Spaces', un jurado constituido por miembros de la organización otorgaba el Premio del Jurado, dotado con 400 euros, a la propuesta realizada por Mario Santamaría y titulada 'Subconscious'.

Por su parte, el público, a través de sus votaciones (computadas a efectos de likes, en Instagram, o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra, en facebook) ha decidido otros tres galardones. El primer premio, dotado con 300 euros, ha ido a manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros, respectivamente, han recaído en las creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo Santamaría. Un total de 33 piezas, abiertas a cualquier disciplina dancística: contemporánea, ballet, hip hop, dancehall, shuflle, danza urbana, jazz, tap dance, afro, bailes latinos o de salón, pole dance, burlesque, danza española, flamenco y folclore, han competido en esta segunda edición de 'Moving Spaces'.