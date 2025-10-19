El secreto del apellido Aranda: de una vega ancha en Burgos a todo el mundo La historiadora Elena Rodríguez explica cómo el apellido Aranda nació de la apropiación del territorio, sus posibles raíces etimológicas y su expansión desde la zona del Duero hasta España y América

Elena Rodríguez Burgos Domingo, 19 de octubre 2025, 09:12

El apellido Aranda tiene un origen que mezcla historia, territorio y tradición. Según la historiadora Elena Rodríguez, su aparición no está relacionada con un patronímico, sino con la apropiación de un espacio: a lo largo de los siglos, distintos personajes se asentaron en la zona, ya fuera por herencia, expulsión de musulmanes o proyectos de infraestructura, y sus sucesores decidieron adoptar el apellido Aranda para marcar que aquel territorio era suyo.

También se ha señalado una relación con el nombre Arandía, presente en Navarra y el País Vasco, aunque no está claro si primero surgió Arandía y luego Aranda, o al contrario. En cuanto a su significado, algunas teorías apuntan a un origen prerromano que significaría «movimiento de corderos», mientras que la versión más extendida lo interpreta como «Vega ancha», en referencia a la amplia llanura de la zona del Duero, el Arandilla y el Bañuelos.

Hoy, según datos del INE, casi 30.000 personas llevan el apellido Aranda como primero y otras casi 30.000 como segundo, principalmente en el centro y sur de España, aunque también ha llegado a Francia, Inglaterra, México, América Latina e incluso lugares tan alejados como Filipinas y Nueva Zelanda.

En el vídeo, Elena Rodríguez profundiza en todas estas historias y curiosidades, mostrando cómo un apellido puede reflejar siglos de cambios, movimientos de población y adaptación al territorio.

