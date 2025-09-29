BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Palacio de la Isla de Burgos acogerá el taller. BC

Taller práctico de escritura autobiográfica en Burgos

Está programado para este martes, 30 de septiembre, y estará dirigido por el gestor cultural Beltrán Gambier, director de la revista 'Intramuros'

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:13

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza junto a Hay Festival Segovia el martes, 30 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos, un 'Taller de Autobiografía Mínima', en el que se pide a los participantes que se impliquen en un ejercicio de escritura en el que tendrán que contar su propia vida utilizando un máximo de 1.000 palabras. El taller está centrado en el concepto de 'autobiografía mínima', género en el que la revista 'Intramuros', creada y dirigida por el abogado y gestor cultural argentino Beltrán Gambier, ha sido pionera en lengua española en esta especialidad.

Este taller consta de una parte teórica y otra práctica con dos horas de duración. Comenzará con una pequeña introducción teórica al género, que se acompañará de lecturas de fragmentos seleccionados, con el propósito de motivar a los asistentes a que escriban sus propios textos. En una segunda parte, los participantes deberán de escribir en primera persona los primeros párrafos de su autobiografía mínima (sin superar 1.000 palabras) recurriendo a su experiencia personal. Finalmente, en los últimos 30 minutos, los textos serán compartidos y comentados en grupo, guiados por el propio autor. Dedicada desde 1994 a crear una red de rescate del patrimonio autobiográfico en lengua española y centrada en las biografías, autobiografías y memorias, 'Intramuros' ha explorado en números monográficos las identidades culturales de países y ciudades como Alemania, Argentina, Berlín, China, Colombia, Francia, Grecia, Italia y Portugal, entre otros.

Beltrán Gambier

Abogado y gestor cultural argentino afincado en España, Gambier compagina su labor jurídica con una intensa actividad cultural. Ha sido fundador y director artístico de encuentros literarios internacionales como LETRA y Gutun Zuria, en Madrid, Bilbao y Buenos Aires. En el ámbito de la autobiografía, ha desarrollado una trayectoria en el Hay Festival Segovia bibliotecas públicas de Madrid, la Feria del Libro de Madrid y entidades como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS).

Espacios grises

