Mabel Lozano: «Estos testimonios no hubiesen sido posibles hace unos años»

Mabel Lozano dirige el anuncio contra la violencia de género 'Cambia el final de tu historia' para el canal Crimen + Investigación. «Las mujeres no se hubieran prestado, por el miedo, por el estigma, por los prejuicios de la sociedad» / «Normalmente, se habla de violencia de género sin las propias supervivientes de violencia de género»

«Todo el mundo sigue poniendo 'modelo, actriz…', pero desde el 2005 llevo detrás de la cámara», reivindica Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, Toledo, 52 años). En aquel año, conoció a Irina, una víctima de trata, y desde entonces, Lozano, que acaba de publicar su segundo libro, 'PornoXplotación', y cuyo corto 'Biografía del cadáver de una mujer' ha sido seleccionado a los Goya, no ha parado de dirigir cortos, documentales y spots. El último, 'Cambia el final de tu historia', para la nueva campaña contra la violencia de género del canal Crimen + Investigación, al que acompaña hoy una programación especial de 24 horas centrada en historias de lucha y superación de mujeres que han pasado por episodios traumáticos.

-¿Qué es lo más especial de este anuncio?

-Lo mejor que tiene este spot, y por lo que a mí me encanta, es que pone testimonios reales. No solamente las mujeres salen en él, sino que luego les hemos hecho una entrevista a cada una de ellas. Entonces, es maravilloso, porque, normalmente, se habla de violencia de género sin las propias supervivientes de violencia de género. Por eso, a veces se las estigmatiza y las presentamos como víctimas para toda la vida. Es muy importante escucharlas a ellas y su testimonio en primera persona. Entonces, lo mejor que tiene esta campaña es que contamos con ocho mujeres reales, y lo más importante, de diferentes edades.

-Es, quizá, lo que más llama la atención.

-Hay chicas de 20 años, y eso para mí fue una de las cosas más atractivas, porque igual las mujeres jóvenes piensan que la violencia de género solo nos ocurre a las mujeres de mediana edad, o a las mayores, casadas, con hijos… y que a ellas no. Y estamos viendo que con 20 años son víctimas de violencia de género porque los jóvenes cada vez son más violentos por el uso y el abuso de la pornografía. Las chicas jóvenes no saben detectar la violencia de género ni los indicios. No es celoso porque la quiere, sino que es celoso porque la quiere la controlar, y la separa sus amigos, la aísla… Hemos podido contar con testimonios de chicas muy jóvenes, guapas, cultas… y piensas: 'No, no. Esto no les puede pasar a ellas', pero es que ellas mismas lo pensaban, y tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que eran víctimas, porque no daban crédito de que las estuviera pasando.

-Y lo cuentan en primera persona.

-Todo eso ha sido muy motivador. Salen diciendo: 'Levanta la voz. Puedes tú misma cambiar el final de esta historia', y también, que aquí estamos, tendiendo redes, sororidad y lazos para otras mujeres. Si tú estás sola, no sales, y aquí lo que dicen estas mujeres es que están aquí para ayudarte, que ellas han salido y que tú también puedes. Ese mensaje, contado en primera persona, es lo más potente de todo.

-¿Hubiese sido posible este mismo anuncio hace años?

-No, no hubiera sido posible. Lo primero, porque tenían mucho miedo, incluso cuando han salido. Pero no solo miedo a que el maltratador les pudiera hacer algo, sino a la propia revictimización de la sociedad, a que no se entere todo el mundo de que eras una víctima de malos tratos. Eso hace que la gente te cuestione y te minusvalore. Estos testimonios no hubiesen sido posibles hace unos años porque las mujeres no se hubieran prestado, por el miedo, por el estigma, por los prejuicios de la sociedad… Por eso es tan importante.

-¿Qué hace falta para que el mensaje cale con más fuerza?

-Más anuncios como este, más gente hablando de ello, más visualización, más información y más educación. Educar a nuestros hijos e hijas en igualdad es lo más importante. Falta sumar a los medios de comunicación, porque con esta campaña o esta entrevista jalean a los políticos para que sigan trabajando contra esta otra pandemia. Es necesario que lo vean otras mujeres y den ese paso para salir, pero, por desgracia, queda mucho más. Estamos hablando de 44 mujeres asesinadas… y es durísimo pensar que eso ocurre.