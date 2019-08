Marta Torné: «No he vuelto a cocinar en casa» Marta Torné. Acaba de grabar 'MasterChef' y el capítulo final de 'Velvet', y pronto se marcha a México para rodar la serie 'Miss Pregnant'. «He estado en todas las cadenas, soy todoterreno» JULIÁN ALÍA Lunes, 19 agosto 2019, 00:20

Lleva 17 años en televisión; en pantalla, mejor dicho, porque Marta Torné (Barcelona, 41 años) ha estado mucho más tiempo ligada a este medio de comunicación. «Trabajaba de cámara y de editora. Era operadora y hacía edición, y luego producción, y luego reportera», dice sobre sus inicios. Pero es que, después, la actriz española ha pasado por un buen número de espacios ('TNT', 'Pecado original', 'Algo pasa con Marta', 'Hable con ellas', 'Cámbiame'.). «He estado en Telecinco, en La Sexta, en Antena 3, en Cuatro. Soy todoterreno», comenta Torné, que con su reciente paso por 'MasterChef', que se verá en La 1 en septiembre, ya ha aparecido en los cinco principales canales de televisión y en Movistar haciendo doblete en programas y series. La última, 'Velvet Colección' (#0), en la que ha acaba de rodar su capítulo final.

-¿Por qué decidió apuntarse a la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'?

-Me encantaba cocinar y llevaba un tiempo con muchas ganas de ir. Entré a última hora, debido al cambio de los capítulos de 'Velvet'. Como no teníamos que grabar diez episodios, ya podía participar. Me lo he pasado en grande. Es una experiencia muy intensa, una situación que, si no estás ahí, no la vas a vivir, porque tener que cocinar para doscientas personas. Pero bien, muy bien. Muy intenso y muy guay con los compañeros. Es verdad que al final haces una piña con ellos en esas circunstancias.

-¿Y se ha visto bien en el concurso?

-Tampoco quiero hablar mucho. Está la cláusula María del Monte, como la llaman porque abandonó el programa. Me matan si cuento algo. Nos quitan el móvil cuando grabamos y todo.

-¿Cocina en casa después de su paso por el programa?

-No he vuelto a cocinar. He acabado hasta el gorro. Me estoy gastando todo en Deliveroo y en Glovo. Me voy a arruinar.

Un final de cuento

-Aparte de poder presentarse al concurso de cocina, ¿cómo recibió la noticia de que el final de 'Velvet Colección' se redujese a un capítulo?

-La verdad es que fue un poco chasco porque te estás reservando para este trabajo. pero te dura un minuto. Porque entiendes dónde estás trabajando, que no eres funcionaria en Correos, y además creo que es muy acertado hacer un capítulo de estas características. Está tan cuidado y es tan de cuento... Las galerías de 'Velvet', independientemente de la época, son algo bastante ajeno al contexto. Por ejemplo, Raúl de la Riva (el personaje interpretado por Asier Etxeandia) es gay, nadie lo cuestiona y es algo supernormal, pero en ese tiempo no sucedían las cosas así. Y como ese, hay muchos elementos que le dan ese género de cuento a la serie.

-¿Ha habido mucha diferencia a la hora de trabajar?

-Sí, hemos rodado dos o tres secuencias al día. Más o menos como rueda Almodóvar. Con tranquilidad, muchos bloques, se repiten las tomas. Lo han querido hacer muy cinematográfico, muy de peli, y también muy emotivo y muy emocionante. Pasan muchísimas cosas en cada secuencia. Este último capítulo es como a cámara lenta y todo superbonito.

-Con estos proyectos terminados, ¿qué tiene ahora en mente?

-Ahora me voy tres meses a México, hasta noviembre, que me da una pereza que me muero, pero con mucha ilusión. Voy a rodar una serie que se llama 'Miss Pregnant', para una plataforma digital de allí, y están pendientes de dónde la ubican luego, que es el rollo este de ahora.

-¿Qué papel hace?

-Soy una de las protagonistas. Es un papel muy divertido, y una comedia supergraciosa.