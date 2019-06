Entrevista Víctor Palmero: «Me encantan los personajes inusuales y atormentados» El actor invitaría a Hannah de 'Girls' a pasar una temporada en Mirador de Montepinar COLPISA Sábado, 15 junio 2019, 19:19

'La que se avecina' ha vuelto a despedirse de Telecinco como líder de audiencia en su franja de emisión, pese a que lleva once años en antena. Uno de sus protagonistas, Víctor Palmero -que hace de mujer y da vida a Alba Recio- pasa por este interrogatorio para descubrir sus gustos seriéfilos. El actor de Castellón ha participado además en obras de teatro como 'Atrapados', 'Climax' y 'Háblame'.

-Se le acusa de serieadicto, ¿se declara, culpable o inocente?

Culpable. Si me gusta mucho una serie, acostumbro a no ver los capítulos finales. Me niego a que termine.

-¿Viendo qué serie de joven tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación?

Me pasó con 'Compañeros', yo quería que en mi colegio pasasen todas esas cosas tan emocionantes e intensas. Posteriormente descubrí que aquellos seres humanos interpretaban personajes; que Valle en realidad se llamaba Eva Santolaria, y que lo que hacían era un trabajo. Yo quería vivir todo eso, quería ser actor.

-Bueno, después pasó por el instituto Zurbarán de 'Física o química', ¿cómo recuerda aquella experiencia?

Tengo la sensación de que lo viví sin vivirlo, me explico. Yo vivía en Valencia y vine a Madrid para hacer un curso de casting con Rosa Estévez que por aquel entonces era la directora de casting de la serie, de la cual yo era muy fan. Tras el curso, me llamó para hacerme varias pruebas y cuando me seleccionaron para el papel me quedé un poco en shock.

-Pero reaccionó...

Sí, durante el rodaje estaba muy feliz de poder estar en el set de aquella serie que tantas veces había visto y para hacer, además, un papel determinante en el final de la misma.

-Lo suyo fueron las series juveniles, entonces.

Creo que al ser el pequeño de mi familia debo de tener un eterno adolescente dentro de mí.

-Cuénteme qué serie le duró menos.

'Juego de Tronos'. Estoy oyendo crujir corazones mientras digo estas palabras. Nunca pasé del capítulo dos.

-Y yo que le iba a pedir que se pusiese en la piel de uno de los personajes de Poniente...

Creo que sería un dragón por lo de volar y lanzar fuego.

-Elija un título de una serie que llevaría a los colegios y exigiría 'pase obligatorio'.

La primera que me ha venido a la cabeza ha sido 'After Life', de Netflix. Es agridulce como la vida misma y nos enseña a que, pese a los duros golpes, siempre se puede salir adelante y volver a ser feliz.

-Y ahora le voy a pedir que escoja un personaje transexual ya que su presencia en las series afortunadamente es más asidua.

Si hablamos de personajes a nivel comedia, me fascinaba la Raquel Revuelta de Paco León o también los personajes femeninos que imitaba Millán Salcedo o la youtuber Elvisayomastercard. Sobre el referente real, no podría evitar mencionar a Abril Zamora, actriz, escritora y directora a la que admiro y respeto absolutamente.

-Puestos a imaginar, ¿a qué personaje de otra serie invitaría a Mirador de Montepinar?

A Hannah (Lena Dunham) de la serie 'Girls'. Creo que Alba y ella podrían ser muy buenas amigas, ya que las dos tienen bastante inestabilidad emocional y podrían consolarse mutuamente. Además, me encantaría conocer a Dunham.

-¿Y a cuál enviaría a Alba Recio?

Me acaba de venir a la mente 'Criando malvas'. En su momento estuve enganchadísimo pero no duró más de dos temporadas (creo). El protagonista era un pastelero con el don de revivir a los muertos y la estética de la serie me encantaba. Alba podría haber tenido un puesto en la pastelería.

-Sueñe con un papel que le hubiese gustado encarnar.

Me flipa el Norman Bates de Freddie Highmore en 'Bates Motel', especialmente los cambios de chico adorable a psicópata máximo, y también del protagonista de 'Atypical'. Me encantan los personajes inusuales y atormentados.

-¿Puede recomendarme alguna rareza que casi nadie reivindique?

Durante la pasada Semana Santa estuve resfriado en la cama viendo en Netflix las tres temporadas de 'ASH vs. Evil Dead', una secuela de la película 'Posesión infernal' de Sam Raimi. Una frikada serie B de vísceras, sangre y seres poseídos. Cuando la terminé, no sabía si me dolía la cabeza por el resfriado o por el sonido de la motosierra de Ash.

-Conceda su oro, plata y bronce entre lo que haya visto este año.

Bronce para 'ASH', plata para 'Élite', oro para 'After Life'.

-¿Qué muerte de un personaje le dolió más y por qué?

Pues ahora que he mencionado 'Élite' me dolió mucho la muerte de Marina (María Pedraza). Me parece una actriz estupenda y me encantaba su personaje.

-¿Qué episodio de 'Black Mirror' le da más pavor?

Me impactó muchísimo el primero del cerdo, aunque tengo grabado también a fuego aquel en el que las relaciones humanas se medían por likes.

-¿Qué final le indignó más?

Supongo que el de 'Los Serrano'. WTF?