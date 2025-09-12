Las visitas gratuitas a un histórico edificio de Burgos que incluyen exposiciones

BURGOSconecta Burgos Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:55 Comenta Compartir

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua promueve el sábado, 13 de septiembre, en horario de 11:00 a 14:00 horas, la propuesta 'Los Sábados en Palacio', una jornada de puertas abiertas a su sede, el Palacio de la Isla de Burgos, que incluye una visita guiada (12:00 horas) de carácter gratuito que acerca al público la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la capital burgalesa. Esta propuesta quiere también dar a conocer el trabajo de la institución en el ámbito de la investigación de orígenes del español y en la promoción de la literatura de la Comunidad.

La oferta expositiva actual está integrada por el proyecto colaborativo 'El almanaque del presente', del artista Rafael Lamata; se trata de una invitación a la reflexión unos minutos al día. Por su parte, el Aula Artesa ofrece una muestra de documentos originales de la revista de poesía vanguardista y experimental burgalesa Artesa dirigida durante años por Antonio L. Bouza. El 'Aula de los Orígenes del Español' presenta una selección de ediciones facsímiles vinculadas al periodo de orígenes y 'La Torre Encantada' es una aproximación artística al mundo onírico del poeta leonés Adolfo Alonso Ares. En los jardines del Palacio de la Isla, la muestra fotográfica 'Galaxia Crítica' recuerda a los ganadores del 'Premio de la Crítica de Castilla y León' que convoca anualmente esta institución para reconocer un libro de un autor de la Comunidad.

Además, se puede visitar el edificio de forma autónoma accediendo a un código QR del sitio web www.ilcyl.com/visita, localizado desde distintos puntos del inmueble. El Palacio de la Isla de Burgos, edificado en 1883, posee la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1942. Construido por la familia madrileña Muguiro a finales de siglo XIX como residencia de verano, ha tenido numerosos usos e inquilinos en sus más de 140 años de historia.

