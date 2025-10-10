Vuelven los 'Sábados de palacio' este fin de semana a Burgos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 12:50 Comenta Compartir

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua promueve este sábado, 11 de octubre, en horario de 11:00 a 14:00 horas, la propuesta divulgativa 'Los Sábados en Palacio', una jornada de puertas abiertas a su sede, el Palacio de la Isla de Burgos, que incluye una visita guiada gratuita, a las 12:00 horas, para acercar al visitante la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la capital burgalesa. Esta propuesta quiere también dar a conocer el trabajo de la institución en el ámbito de la investigación de orígenes del español y en la promoción de la literatura de la Comunidad.

La oferta expositiva de la institución ha crecido con la reciente inauguración en los jardines y en el acceso al Palacio de la Isla de la muestra 'In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra', proyecto escultórico del artista burgalés Alberto Bañuelos, que toma como punto de partida cantos rodados, alabastro y bolos graníticos. La muestra está integrada por once piezas que, a partir de su deconstrucción en esculturas silentes, en cabeza de guerreros, se asemejan «a paleografías tenaces, como un canto o clamor que levanta la voz en la batalla diaria».

Además, el público conocerá el proyecto colaborativo 'El almanaque del presente', del artista Rafael Lamata; se trata de una invitación a la reflexión unos minutos al día. Por su parte, el Aula Artesa ofrece una muestra de documentos originales de la revista de poesía vanguardista y experimental burgalesa Artesa dirigida durante años por Antonio L. Bouza. El 'Aula de los Orígenes del Español' presenta una selección de ediciones facsímiles vinculadas al periodo de orígenes y 'La Torre Encantada' es una aproximación artística al mundo onírico del poeta leonés Adolfo Alonso Ares. En los jardines, la muestra fotográfica 'Galaxia Crítica' recuerda a los ganadores del literario 'Premio de la Crítica de Castilla y León' que convoca esta institución.

El edificio puede visitarse de forma autónoma accediendo a un código QR del sitio web www.ilcyl.com/visita, localizado desde distintos puntos del inmueble. Construido por la familia madrileña Muguiro a finales de siglo XIX como residencia de verano, ha tenido numerosos usos e inquilinos en sus más de 140 años de historia.

