Duelo clave del UBU San Pablo para seguir escalando posiciones en la tabla

Sábado, 18 de octubre 2025

El UBU San Pablo Burgos 2031 asume este domingo 19 de octubre una nueva prueba de fuego, y viajará hasta suelo navarro para enfrentarse al Anaitasuna en la sexta jornada de la División de Honor Plata.

Tras la victoria en El Plantío ante el Club Balonmano Alcobendas (33-27), los de Jorge Berzosa llegan a este encuentro en gran forma, situándose los segundos en la clasificación con cuatro victorias y una derrota.

El rival

El rival de este duelo será un histórico del balonmano nacional. El Anaitasuna, recién descendido de ASOBAL, aún no ha conseguido encontrar la regularidad en su regreso a la categoría de plata, y actualmente ocupa la décima posición en la tabla, tras encadenar tres derrotas consecutivas, que le coloca en una situación incómoda y con la necesidad de reaccionar cuanto antes. No obstante, el técnico Jorge Berzosa, no olvida que el equipo navarro es un rival importante, por lo todo hace presagiar que será un «partido especialmente duro porque ha empezado de forma dubitativa. Ha perdido los tres últimos encuentros y va a salir especialmente enrabietado y con ganas de hacer las cosas bien. Tiene una plantilla muy joven, pero de mucha calidad». Todo ello apunta a un encuentro «muy igualado y equilibrado. Nosotros vamos con una buena dinámica y nuestro objetivo es ganar a Anaitasuna, dejar a un rival directo mucho más abajo en la clasificación y seguir ganando confianza».

El conjunto cidiano es consciente de esto, y por ello los de Burgos saldrán al 40x20 enfocados en hacer su juego y desarmar a la defensa navarra. También deben prestar especial atención a la plantilla de su contrincante, que pese a la juventud de sus jugadores, destacan por su gran nivel. Del mismo modo, tampoco hay que olvidar a aquellos que ya compitieron en la Liga ASOBAL y aportan un plus competitivo al grupo.

Los de orillas del Arlanzón llegan a este partido sabiendo que será complicado, tanto por la calidad de su contrincante, como por el hecho de jugar al abrigo de su afición, en un pabellón donde Anaitasuna buscará crecerse y mostrar su mejor versión.

Por ello, los de Burgos deberán poner todos sus esfuerzos por llevarse los dos puntos, ya que saben que una victoria en Pamplona no solo les permitirá seguir en lo alto de la tabla, sino también dar un golpe de autoridad a uno de sus grandes rivales esta temporada. Sobre ese buen mimento que están viviendo, Berzosa insiste en que para seguir en esos puestos de privilegio «tenemos que hacer un partido muy serio, con mucho ritmo, mucho más estable de lo que lo estamos haciendo. Hay minutos que jugamos brillantísimo y otros no tanto», conluye.

Temas

Asobal