El Tubos Aranda brilla en defensa y vence al Horneo EÓN Alicante La escuadra de Javi Márquez ofreció una actuación coral en defensa y ataque, celebrando la victoria en un Santiago Manguán festivo y entregado

El Santiago Manguán volvió a vestirse de fiesta este fin de semana con el triunfo del Tubos Aranda sobre el Horneo EÓN Alicante (30-26). Dos puntos vitales ante un rival directo en la lucha por la permanencia, logrados gracias a una defensa férrea, un ataque efectivo y la capacidad del equipo de gestionar los momentos de tensión. Entre la alegría de la victoria y la emoción de levantar la espina de encuentros pasados, los ribereños celebraron un triunfo que refuerza su moral y su posición en la tabla.

Como un vendaval arrancó el Tubos Aranda, quien no perdió el liderato en ningún compás de la primera mitad. Un inicio fulgurante de Asier Iribar y Mateo Arias en ataque, hicieron valer el buen rendimiento defensivo de los amarillos. A pesar de que los visitantes se aprovecharon de los pequeños errores defensivo transición, el equipo de Javi Márquez amplió su renta hasta las cinco dianas a lo largo del primer periodo (9-4). Herida que rápidamente forzó la primera pausa visitante.

No obstante, la dureza defensiva y el rigor arbitral provocaron un segundo ecuador del primer tiempo totalmente diferente. Constantes siete metros, hasta cinco para los alicantinos, ajustaron las dinámicas e incluso llegaron a situarse a apenas dos dianas. Ventaja calcada a la resultante tras el bocinazo intermedio, que dejó a Iván Montoya como protagonista visitante a falta de diez segundos (14-12). Ventaja arandina, pero escenarios abiertos para ambos conjuntos.

Panorama muy diferente se vivió en el inicio de la segunda mitad. Si bien el Tubos Aranda comandó durante los treinta minutos previos, fue el propio Horneo EÓN Alicante quien se encargó de borrar por completo la tranquilidad en cuatro minutos. El paso adelante de jugadores como Parker, Aarón Gutiérrez o Montoya propiciaron el 17-18. Remontada que finalmente resultó anecdótica tras un parcial de 5-0 en favor de los ribereños con David López y Mateo Arias como protagonistas (22-18).

Golpe de autoridad efectivo y que no volvió a cambiar el dominador del duelo. Pau Guitart continuó con su porcentaje de más de un 40% en portería, y la actuación coral del equipo en ambas áreas terminó gobernando en un final sin sobresaltos. El Tubos Aranda volvió a demostrar una versión sólida en defensa y capaz de hacer daño desde diferentes alternativas en ataque. Una actuación coral traducida en dos puntos y su consecuente fiesta con las coloridas gradas del Santiago Manguán (30-26).

Tras la victoria de hoy, el Tubos Aranda se coloca décimo en la tabla y afronta una semana de parón de selecciones antes de regresar a la competición liguera en quince días con derbi incluido. El Recoletas Atletico Valladolid buscará recuperarse de su derrota en Cuenca ante un Tubos Aranda con hambre de seguir creciendo. Cuatro días antes, toma de contacto con el duelo de Copa del Rey ante el Barcelona Atlétic.

