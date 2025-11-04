El UBU San Pablo Burgos 2031 viaja a Ibiza en la primera eliminatoria de la Copa del Rey El conjunto cidiano se enfrenta este miércoles 5 de noviembre al equipo balear en un duelo que promete ser exigente ante un rival combativo y con experiencia

BURGOSconecta Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 11:03 Comenta Compartir

El UBU San Pablo Burgos 2031 se enfrenta este miércoles 5 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Polideportivo Sa Blanca Dona, I) al Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Balonmano. Un encuentro a partido único que promete ser muy exigente.

El enfrentamiento ante el Eivissa supone una prueba exigente para los de orillas del Arlanzón, que deberán mantener su solidez defensiva y su creciente eficacia en ataque en los momentos clave del encuentro. Para el técnico burgalés, Jorge Berzosa este es un «partido serio, que nos sirva también para trabajar cosas de cara al partido contra Fundación Agustinos Alicante. Es importante rotar a la gente para que no haya desgaste». «Vamos a afrontar el partido con tranquilidad y vamos a tratar de mantener el mismo tono defensivo del otro día en Pontevedra. Hacer daño en las contras y tratar de sacar el partido para pasar de ronda, pero sin quemar todas las naves porque tenemos que tener el ojo en el partido del sábado».

El rival

El equipo balear, por su parte, llega a este partido con una plantilla equilibrada, que combina experiencia y talento joven, que le permite mantener un estilo de juego sólido y versátil, capaz de adaptarse a distintos escenarios.

A pesar de que el Eivissa atraviesa un momento irregular en la División de Honor Plata tras sus dos últimas derrotas, de cara a este encuentro confía en aprovechar el factor cancha, y con el apoyo de su afición recuperar sensaciones ante un exigente UBU San Pablo Burgos 2031.

Los de Jorge Berzosa no dudarán en demostrar su unión de grupo y empuje para ganar a su rival en su propia casa. Así, el partido servirá a los de tierras del Cid para seguir trabajando aspectos clave de cara al siguiente fin de semana, rotando jugadores y evitando un desgaste excesivo.

Temas

Balonmano

Ibiza

Burgos