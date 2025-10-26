El UBU San Pablo Burgos lucha hasta el final para firmar un empate Un Forns decisivo y el último gol de Espinosa protagonizan un vibrante 28-28 en El Plantío

BURGOSconecta Burgos Domingo, 26 de octubre 2025, 19:44 Comenta Compartir

El UBU San Pablo Burgos firmó un empate (28-28) ante el Fertiberia Puerto Sagunto en un encuentro vibrante en El Plantío. El resultado deja sentimientos encontrados: el punto sabe a poco por cómo se desarrolló el choque, pero refleja la capacidad de los cidianos para no rendirse incluso cuando el partido se puso cuesta arriba.

UBU San Pablo Burgos 2031 Joao Furtado (1), Nassim Bellahcene, Javier Espinosa (1), Pablo Gómez, Tomás Moreira (2), Jaime Fernández (4), Marcos García (2), Jaime González (3), Fabrizio Casanova (4), Miguel Malo (3), Pedro Martins (2), Gerard Forns, Daniel Santamaría, Brian Estébanez, Adrián Sánchez (2), Asier Pedroarena (4) 28 - 28 Fertiberia Puerto Sagunto Juan Ignacio Villanueva, Francisco Jose Ruiz Cabrera, Jakob Pelko, Daniel Martinez, Alexandro Pozzer (3), Arnau Fernández (2), Gonzalo Perez (2),David García (3),Matheus Lennon (5), Alberto Serradilla (4), Antonio Capitán (1), Nicolas Patricio (3), Carlos Martín (4), Oriol Teixidor (1) Árbitros: Jorge Muras Rodríguez y Tomás Fernández Merino. Exclusiones de Fabrizio Casanova (29:59), Miguel Malo (28:24) y de Pedro Martins (34:02, 42:00 y roja en el 51:27) por parte del UBU San Pablo Burgos 2031. Exclusiones de Alexandro Pozzer (27:00 y 56:26), Arnau Fernández (16:18),Antonio Capitán (37:56) y de Carlos Martin (14:48)

Parciales: 2-3 / 5-5 / 7-10 / 10-12 / 13-14 / 14-16 / 15-17 / 18-19 / 22-22 / 25-24 / 27-27 /28-28

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 en El Plantío

Desde el pitido inicial, el conjunto burgalés salió con determinación. Forns fue protagonista desde los primeros minutos, con intervenciones de mérito que evitaron que el cuadro visitante abriera brecha. Su seguridad bajo palos contagió al equipo y permitió a los locales soltarse en ataque.

La primera alegría no tardó en llegar: Fabri inauguró el marcador a los 43 segundos (1-0), toda una declaración de intenciones. Sin embargo, el Puerto Sagunto respondió con fuerza, imponiendo un ritmo alto que le permitió tomar ventaja. Los burgaleses reaccionaron con garra: Marcos García recortó distancias y, poco después, Martins, Adrián y Jaime Fernández pusieron al equipo por delante, desatando la euforia en la grada.

El intercambio de golpes fue constante. El Sagunto aprovechó las pérdidas locales y llegó a situarse con cuatro tantos de ventaja (6-10). Pero el UBU San Pablo Burgos sacó entonces su carácter cidiano. Con Jaime González, Moreira y, de nuevo, Fabri liderando la remontada, y un Forns inconmensurable bajo palos, los burgaleses lograron empatar (14-14) en el minuto 27 gracias a otro tanto de Fabri que levantó al pabellón.

El descanso llegó con una ligera desventaja (15-16), pero con el equipo muy vivo y la afición creyendo.

La segunda parte fue un intercambio constante de golpes. Puerto Sagunto intentó escaparse de nuevo, pero los cidianos respondieron con una jugada ensayada culminada por Miguel Malo y un tanto de Jaime Fernández que devolvió la esperanza. Impulsados por la grada, los burgaleses firmaron sus mejores minutos: Martins, Asier Pedroarena y Javier Espinosa completaron una brillante reacción que llevó el marcador al 21-21.

El gol de Espinosa tuvo un valor especial: fue su último tanto como jugador del UBU San Pablo Burgos. El extremo se despidió dejando su firma en el marcador y recibiendo una gran ovación del público, que reconoció su entrega y compromiso durante su etapa como cidiano.

El tramo final fue de auténtico vértigo. Joao, Miguel Malo, Moreira y Jaime González mantuvieron vivo al equipo, que incluso llegó a ponerse por delante en varias ocasiones. Ni siquiera la exclusión de Martins frenó el empuje local. Con un Asier Pedroarena inspirado y un Forns decisivo al detener una ocasión clarísima en los segundos finales, el UBU San Pablo Burgos aseguró el empate (28-28).

El punto deja un sabor agridulce: los cidianos hicieron méritos para más, pero demostraron carácter, temple y un compromiso inquebrantable. En una jornada marcada por la emoción, la despedida de Espinosa recordó que este equipo no solo se mide en goles, sino también en el corazón y el esfuerzo de quienes defienden sus colores.

Temas

deportes

Balonmano

Burgos