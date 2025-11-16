El UBU San Pablo se reencuentra con su mejor versión y doblega al Oviedo Los cidianos, en el debut de Samuel Trives como primer entrenador, firman una victoria sólida en El Plantío para recuperar sensaciones y sumar dos puntos clave en la División de Honor Plata

BURGOSconecta Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

El UBU San Pablo Burgos 2031 firmó este domingo una victoria de autoridad frente al Confía Base Oviedo (26-17) en una décima jornada de la División de Honor Plata marcada por el debut de Samuel Trives al frente del banquillo cidiano. El conjunto burgalés, intenso desde el inicio y sostenido por las intervenciones de Daniel Santamaría, impuso su ritmo en El Plantío para reencontrarse con su mejor versión, recuperar sensaciones y afianzar dos valiosos puntos en la clasificación.

UBU San Pablo Burgos 2031 Marcos González, Joao Furtado (3) , Nassim Bellahcene, Pablo Gómez, Tomás Moreira (1) , Jaime Fernández (4) , Marcos García (1), Guillermo Villanueva, Jaime González (4) , Fabrizio Casanova (2) , Miguel Malo (1), Pedro Martins (4), Daniel Santamaría, Brian Estébanez, Adrián Sánchez (6), Gonzalo Andino. 26 - 17 Confía Base Oviedo Juan Gamallo, Raúl Blanco (3), Javier Colías, Joaquín Ignacio Pérez Rossi (1), Tomás Bautista Pérez Rossi (1) , Pablo Fernández (2) , David Pulgar de la Torre, Helio Antonio Lopes de Pina (1), Jorge Ureña, Gonzalo Pulgar de la Torre (2) , Mikel Galán (1), Elian Jesús Goux (4) , Javier Sanz Lobera, Emiliano Franceschetti (2) , Juan Prieto Sanz. Árbitros Cristian Da Silva Barbadaes; Tomás Luis García Álvarez. Exclusiones de Tomás Moreira (Min. 25:54); Marcos García (Min. 52:33); Jaime González (Min 29:44) por parte de UBU San Pablo Burgos 2031 y de Joaquín Ignacio Pérez Rossi (Min. 14:34); Helio Antonio Lopes de Pina (Min. 39:45); Gonzalo Pulgar de la Torre (Min. 24:30), Elian Jesús Goux (Min. 01.55); Emiliano Franceschetti (Min. 36:50) por parte del Confía Base Oviedo.

Parciales 3-1 / 4-4 / 5-6 / 7-7 / 10-8 / 12-9 / 15-12 / 16-13 / 18-13 / 21-14 / 24-15 / 26-17

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 10 en el Polideportivo Municipal de El Plantío

Próximo partido Trops Málaga - UBU San Pablo Burgos 2031 (22/11/2025) (18:00)

El choque entre ambos equipos comenzó por todo lo alto, con un Burgos decidido a no dejarse ganar en su propio terreno. Y así lo intentaron demostrar desde el minuto uno de partido. Además, este partido contaba con el debut de Samuel Trives como primer entrenador del equipo tras la marcha de Jorge Berzosa.

El primer golpe llegó desde su propia portería, con Daniel Santamaría encadenando dos paradas seguidas al inicio. Aunque fue el Oviedo el encargado de abrir el marcador, la reacción local no se hizo esperar, y los tantos de Adrián Sánchez, Miguel Malo y Pedro Martins en apenas cinco minutos de juego permitieron voltear el resultado a su favor. La alegría duró poco, y los visitantes, animados por su afición desplazada hasta tierras burgaleses, lograron no solo igualar el electrónico, sino incluso adelantarse con un 4-5 en el minuto 10 del encuentro.

Tras varios intercambios de goles, los asturianos tomaron su máxima ventaja (4-6), sin embargo, los de Samuel Trives, no perdieron la calma, y valiéndose de la conexión entre sus jugadores, lograron abrirse hueco en la defensa ovetense. Adrián Sánchez, Jaime Fernández y Tomás Moreira fueron claves para lograr la remontada, mientras que Joao Furtado fue el encargado de cambiar la dinámica del partido al devolver a los cidianos la superioridad en el marcador.

Los de Daniel Bandres no tiraron la toalla y siguieron esforzándose en cada jugada para volver a hacerse con el partido, y aunque lograron marcar algún tanto, Daniel Santamaría se lo puso muy complicado, e incluso realizó una última parada a solo 15 segundos del fin del primer tiempo, que permitió a los de tierras del Cid ir a los vestuarios con un sólido 12-9 a su favor.

Nada más reanudarse el partido, Adrián Sánchez aumentó la renta, marcando el camino de una segunda mitad llena de alegrías para los de Trives. Se sumaron a la fiesta de goles jugadores como Fabrizio Casanova, Jaime González, Jaime Fernández y Marcos García, estirando el marcador y desatando la locura en las gradas del Plantío.

Pese a la falta de jugadores como Asier Pedroarena y Gerard Forns, el banquillo cidiano no desfalleció en ningún momento, y todos pudieron disfrutar de minutos de juego. Cuando quedaban poco tiempo para el final del encuentro, Trives aprovechó para rotar y dar oportunidad a todo el equipo, incluyendo los canteranos Gonzalo Andino, Marcos González y Guillermo Villanueva en portería. El público burgalés celebró con alegría las paradas de este último, así como el resultado final (26-17).

Con esta victoria, el UBU San Pablo no solo suma dos puntos de enorme valor, sino que reafirma las sensaciones de un equipo que crece jornada a jornada, que sabe sufrir cuando toca y acelerar cuando encuentra su momento. Este triunfo permite a los cidianos encarar los próximos desafíos con confianza y dispuestos a seguir escalando puestos en la tabla.

Temas

deportes

Balonmano