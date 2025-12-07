Victoria incontestable del UBU San Pablo Burgos en el Blancadona Partido dominado de principio a fin por los cidianos con una defensa descomunal, un Dani Santamaría imperial bajo palos y un ataque vertiginoso que desbordó por completo al Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa finalizando 27-39

El UBU San Pablo Burgos 2031 conquistó una contundente y brillante victoria en su visita al Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa (27-39), en un encuentro en el que los cidianos ofrecieron una de sus versiones más completas de la temporada. Un inicio serio, una defensa descomunal, las intervenciones de un colosal Dani Santamaría y un ataque veloz y efectivo sostuvieron un triunfo incontestable ante un Ibiza que compitió con ritmo, pero se estrelló una y otra vez contra el muro burgalés.

TRASMAPI GOBYCAR CITUBO H.C. EIVISSA Ignacio Pérez Caro, Fernando González Ortego (3), Joel Pararols (2), Biel Valera Rovira (1), Karlos Rubio Carpena (3), Vicente Sancho Peña (6), Juan Ignacio Montoto Grenier, Daniel Bernárdez Cabaleiro (2), Marc Ferré Andreu (5), Mauricio Basualdo, Marc Vega Velilla (2), David Martínez Rodríguez, Chychykalo Roman (2), Radu State Birsan (1), Rares State Birsan y Aitor Chancay Melia.. 27 - 39 UBU SAN PABLO BURGOS 2031 Joao Furtado (3), Nassim Bellahcene (1), Tomás Moreira (3), Jaime Fernández (7), Marcos García (1), Jaime González (7), Fabrizio Casanova (5), Miguel Malo (4), Pedro Martins (3), Gerard Forns, Daniel Santamaría, Brian Estébanez (1) y Adrián Sánchez (4). ÁRBITROS Pablo San Emeterio de la Fuente y Javier Ariño Saiz (Fed. Territorial Cántabra). Exclusiones de Juan Ignacio Montoto (01:26, 36:27) y Mauricio Basualdo (27:02)por parte de TRASMAPI GOBYCAR CITUBO H.C. EIVISSA y de Joao Furtado (24:50) y Miguel Malo (10:20) por parte del UBU SAN PABLO BURGOS 2031

PARCIALES 3-3 / 3-6 / 6-10 / 8-14 / 11-16 / 14-17 / 17-22 / 19-26 / 22-30 / 24-35 / 24-37 / 27-39 /

INCIDENCIAS Partido correspondiente a la jornada 13 en el Polideportivo Insular de Blancadona.



El choque comenzó con intensidad. Ibiza arrancó con posesiones largas, obligado por la defensa burgalesa a agotar segundos y rozar el pasivo. El primer lanzamiento local, blando, lo atrapó sin apuros Dani Santamaría, que ya avisaba de la exhibición que estaba por llegar. Pese a ello, los baleares golpearon primero (1-0) y aprovecharon un contraataque para el 2-0 ante un Burgos todavía asentándose en la pista.

El guardameta local detuvo un 7 metros a Jaime Fernández, pero Burgos respondió con carácter. La defensa subió líneas, convirtió en un muro cada intento local y permitió que el ataque empezara a fluir. Fabrizio Casanova abrió la cuenta visitante (2-1) y, desde ahí, Burgos creció sin freno. Santamaría encadenó paradas de muchísimo nivel y los rojinegros, hoy rojiblancos por equipación, castigaron al contraataque: Miguel Malo, Adrián Sánchez y Jaime Fernández voltearon el marcador (3-4).

Ibiza intentó mantener el pulso, pero Burgos dominó los dos lados de la pista. Santamaría, dueño y señor de la portería en el partido, se multiplicó en intervenciones imposibles, y la defensa, anuló las combinaciones ibicencas de la mano de los contundentes Pedro Martins y Nassim Bellahcene. A la mínima recuperación, los burgaleses volaban. Malo, Casanova, el propio Martins y Jaime González sacaron petróleo de cada transición, forzando errores y desesperando a los locales (5-9).

El choque entró en una fase vibrante, con ambos conjuntos buscando acciones elaboradas que no encontraron portería. Aun así, Burgos mantuvo el control. La defensa anticipaba, robaba y corría; el ataque encontraba soluciones en los extremos y en el pivote; e Ibiza, pese a su ritmo, chocaba una y otra vez contra un Santamaría inmenso.

Tras una exclusión de Miguel Malo, Ibiza recortó mínimamente distancias, pero la respuesta cidiana fue contundente: a los anotadores se sumó Tomás Moreira y el conjunto visitante mantuvo una renta estable que incluso se amplió tras la parada de Santamaría en un 7 metros. Burgos cerró la primera mitad con un sólido 14-17 que reflejaba dominio, serenidad y madurez táctica.

El segundo tiempo fue un despliegue ofensivo. Burgos salió en tromba: Malo, con una acción de enorme calidad, puso el 14-18 y, acto seguido, Santamaría volvió a aparecer para detener un nuevo 7 metros. Con la defensa convertida en fortaleza, los cidianos transformaron cada recuperación en un mazazo: Nassim, Martins, Casanova, Sánchez, los 'Jaimes' como máximos anotadores del encuentro (ambos 7 goles)… todos encontraban camino al gol.

Los ibicencos anotaban con esfuerzo, pero Burgos respondía con contundencia y velocidad. La exclusión del local Juan Ignacio Montoto por simulación abrió un tramo de superioridad burgalesa que amplió la brecha (18-24). Los de Trives aceleraron aún más: Jaime Fernández, eléctrico, castigó desde el contraataque y desde campo propio aprovechando la portería vacía, mientras Joao Furtado regresaba al partido para firmar goles decisivos en carrera y a portería vacía (21-30).

El partido entró en un intercambio frenético donde Burgos, lejos de gestionar, decidió imponer su autoridad. El plan ofensivo de 7 contra 6 permitió un gran gol de Jaime González tras una finta magistral, y el equipo siguió apretando hasta elevar la ventaja a cifras de escándalo (24-37).

Incluso con el marcador decidido, los cidianos no levantaron el pie del acelerador. Brian Estébanez se sumó a la fiesta con un gran lanzamiento, Marcos García aportó desde segunda línea y Sánchez firmó el 26-39 en plena avalancha ofensiva. Ibiza, valiente y propositivo, recortó en el tramo final para el definitivo 27-39.

Con esta victoria, el UBU San Pablo Burgos 2031 firma una de sus actuaciones más completas del curso, demuestra su poderío competitivo y vuelve a casa con un triunfo de autoridad.

