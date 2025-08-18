174 corredores tomarán la salida de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero La ronda ribereña bate récord de participación en su edición de 2025 con un total de 29 equipos que saldrán el próximo miércoles desde Sotillo de la Ribera

Pelotón de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero de 2024.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 18 de agosto 2025, 19:27

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero bate, en su novena edición, récord de participantes. Son 29 los equipos que han confirmado su presencia en la ronda ribereña, procedentes de una decena de países diferentes, certificando el carácter internacional de la cita. En total, 174 corredores está previsto que tomen la salida el próximo viernes, 22 de agosto, en Sotillo de la Ribera (Burgos) y durante tres días, en otras tantas etapas, recorrerán los dominios del Duero para hacerse con el maillot color vino Ribera del Duero que acredita al vencedor de esta prestigiosa cita ciclista, de categoría UCI.

Como no puede ser de otra manera es España el país con mayor presencia en el pelotón. Son 18 las formaciones nacionales que formarán parte de la serpiente multicolor, incluyendo Picusa Academy, en cuyas filas militaba Henrique Ribeiro, ganador de la Vuelta de 2024, Lucta-Granja Rinya, vencedor en la clasificación por equipos y cuyo corredor, Héctor Álvarez se hizo con el Premio de la Montaña, Baque Team, que logro el maillot blanco que acreditó a Javier Cubillas como mejor corredor junior de primer año. Entre otras cuestiones a señalar, este año habrá doble presencia local, con la participación de los equipos Recambios Callejo y Artepref-Team, ambos de Aranda de Duero.

El toque internacional viene de la mano de otros 12 equipos. Entre ellos, se vuelve a contar con el belga Acrog Tormans, que se alzó con el trofeo a las Metas Volantes con su corredor Jul Hélin, el estadounidense Hot Tubes Development Cycling Team, el sueco Svealand Cycling Team, el portugués Landeiro KTR Matías&Araujo o SHKP-Supernova, de Hong Kong.

Seis maillots para los mejores

Un año más, seis serán los maillots que estarán en juego y que intentarán conseguir los participantes. El principal, el de color vino Ribera del Duero que acredita al ganador de Clasificación General Individual por Tiempos de la IX Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero y que patrocina el Ayuntamiento de Aranda de Duero. En la edición de 2024 fue para Henrique Ribeiro, de Picusa Academy.

Las otras cinco distinciones son:

Maillot blanco con lunares rojos. General Premio de la Montaña. Patrocinado por Alcampo.

Maillot blanco. Mejor corredor junior de primer año. Patrocinado por la Diputación de Soria

Maillot Azul. General Premio de Metas Volantes. Patrocinado por Área Tudanca.

Maillot Rojo. General de Sprints Especiales. Patrocinado por Gerardo de la Calle

Maillot Granate y Gris. Mejor corredor de Castilla y León. Patrocinado por Recambios Callejo

Tres etapas: más de 300 kilómetros

La novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se celebra del 22 al 24 de agosto. Serán algo más de 300 los kilómetros que recorrerá el pelotón en las tres etapas establecidas en 2025:

Ruta del dios Baco. 22 de agosto (16:30 horas). Sotillo de la Ribera-Baños de Valdearados. 85,1 kilómetros.

Nacimiento río Duero. 23 de agosto (10:30 horas). Langa de Duero-Laguna Negra de Vinuesa. 117,8 kilómetros.

Aranda. Ciudad subterránea. 24 de agosto (10:30 horas). Pedrosa de Duero- Aranda de Duero. 99,8 kilómetros.