El Burgos Burpellet BH comienza su andadura rumbo a 2026 El Spirit Hotel Ciudad de Burgos acogió la primera concentración de pretemporada del equipo morado, con planificaciones de objetivos y calendarios, pruebas de material y actividades grupales para dar la bienvenida a los nuevos fichajes

El Burgos Burpellet BH completó su primera concentración de pretemporada en la capital burgalesa. Como es habitual en las últimas temporadas, el Spirit Hotel Ciudad de Burgos fue el lugar elegido para comenzar a sentar las bases de la nueva temporada 2026, la novena en la categoría UCI ProTeam para los morados. Tres jornadas de trabajo y de cohesión entre ciclistas y miembros del staff que también sirvieron para dar las bienvenida a los nuevos fichajes que se unirán a la plantilla el próximo curso.

Un total de 16 ciclistas, todos los españoles y algunos de los extranjeros, se reunieron en Burgos entre el lunes 10 y el miércoles 12 de noviembre para realizar los preparativos para la nueva temporada. Entre ellos se encontraban Jesús Herrada, Martín Rey, Lorenzo Quartucci o César Macías, nuevas incorporaciones que pudieron conocer a sus futuros compañeros. Todos los corredores dispusieron de reuniones con la dirección deportiva para comenzar a perfilar sus roles, objetivos y calendarios de carreras del 2026.

Ampliar Martín Rey realiza las pruebas de rendimiento en el HospitalRecoletas Salud Burgos. Daniel Montes / Burgos Burpellet BH

No faltaron las pruebas de rendimientos y análisis médicos en el Hospital Recoletas Salud Burgos, habituales en cada inicio de temporada para comprobar el correcto estado físico y de salud de los deportistas. Desde el equipo se impartieron diferentes charlas referentes al nuevo material, la preparación física o aspectos médicos, logísticos y de comunicación. Los corredores también pudieron probar parte del nuevo material que utilizarán el próximo año y aprovecharon para atender las peticiones de los medios de comunicación locales y nacionales.

Actividades físicas grupales

Finalmente, para ayudar a los nuevos ciclistas a integrarse y fortalecer el espíritu colectivo, todos los integrantes del equipo participaron en actividades físicas grupales. Desde practicar deportes grupales como el pádel o realizar circuitos multiaventura en el Centro beUp Burgos, hasta una caminata de despedida al aire libre por el entorno natural del Alfoz de Burgos. Los morados se adentraron en la Sierra de Demanda para realizar un recorrido de senderismo entre Urrez y el Alto de la Cerca a través de frondosos hayedos.

Ampliar Hugo de la Calle, José Manuel Díaz y Daniel Cavia atienden a los medios de comunicación burgaleses. Daniel Montes / Burgos Burpellet BH

Los corredores regresan ahora a sus respectivos hogares y comenzarán en breve los entrenamientos sobre la bicicleta. A principios de enero se celebrará una nueva concentración de pretemporada para terminar de afinar el estado de forma de cara a las primeras carreras del año. Una nueva temporada para el Burgos Burpellet BH en la segunda categoría del ciclismo mundial que se presenta repleta de nuevos retos y carreras ilusionantes.

