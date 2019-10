El Burgos BH cierra la temporada tras su buena participación en el Tour de Taihu Lake Integrantes del Burgos BH tras finalizar la última etapa del / BC El conjunto burgalés ha logrado sumar cinco top-10 en las siete etapas de la carrera en tierras chinas BURGOS CONECTA Burgos Martes, 15 octubre 2019, 13:00

El Tour de Taihu Lake, en China, ha puesto el punto y final a la temporada del Burgos BH. Una prueba que ha sido escenario de una excelente prestación por parte de los corredores, con cinco top-10 en las siete etapas. Manolo Peñalver supo aprovechar su punta de velocidad en las llegadas masivas y ciclistas como Ángel Fuentes o Ángel Madrazo fueron combativos buscando dar la sorpresa.

La última jornada no fue buena para los intereses del equipo, aunque se volvió a trabajar bien y se peleó hasta el final por sumar una victoria que ha estado muy cerca. José Cabedo hacía un último resumen: «Nos marchamos con cuatro top-10 en los sprints. Fue una pena no estar más adelante en el prólogo porque nos dejó sin opciones en la general. En la etapa reina, Madrazo demostró ser el más fuerte subiendo pero no pudo marcharse porque no había terreno. Aun con todo, estamos contentos y es el momento de cerrar este 2019».

La expedición regresará los próximos días a España y será el momento de que los ciclistas puedan descansar durante unas semanas antes de empezar a planificar la temporada 2020.