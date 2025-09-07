Volver al inicio

Km 1 ¡Arranca la 15ª etapa de LaVuelta a España! Y, con ello, comienza el ascenso al primer puerto de la jornada, hacia el Puerto da Garganta, que comprenderá los primeros 16'5 kilómetros del recorrido.

Km 0 Sergio Higuita (XDS Astana Team) fue el único corredor que abandonó la carrera, no tomando la salida desde Avilés, y dejándonos con un grupo de 157 corredores componiendo la actual Vuelta a España a orillas de la última semana de competición.

Km 0 Neutralizada en marcha. Desde Vegadeo, ya están rodando los ciclistas por este primer tramo que se prolongará durante el primer kilómetro y medio. Esta localidad asturiana cuenta con una peculiaridad, siendo una de las pocas zonas donde se habla eonaviego (una mezcla entre gallego y asturiano).

Km 0 En el repaso de los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) toma dos segundos más de ventaja respecto a Joao Almeida (UAD) y mantiene el rojo. Mads Pedersen (LTK) sigue cómdo con el verde, al igual que un Giulio Pellizzari (RBH) que está manteniendo a sus rivales a raya. Por su parte, Jay Vine (UAD) tiene ya a solo 7 puntos Vingegaard.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 13:05h en A Veiga/Vegadeo, villa asturiana situada en el valle del río Suarón. Después de siete minutos de rodaje, la marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 13:12h.

Km 0 Para la segunda parte, continúa un desnivel con mayor tramo descendente hasta concluir, 34 kilómetros después de la lucha por el sprint intermedio de A Pobra de San Xiao, en la meta de Monforte de Lemos.

Km 0 Para hoy, y como hemos mencionado anteriormente, en una etapa con muchos puertos no puntuables, esta se conforma con dos picos, el primero a 16 kilómetros de la salida en A Garganta (1ª, 875 metros), y el segundo a 54 (Alto de Barbeitos (2ª, 925 metros), ambos durante la primera mitad de la etapa.

Km 0 En el grupo de favoritos, en una segunda vuelta del duelo acontecido en el día de ayer, Jonas Vingegaard (TVL) recuperaba dos segundos gracias a la bonificación en meta tras pasar en 2ª lugar por delante de un Joao Almeida (UAD) que, en el sprint final, cedió terreno ante el danés.

Km 0 Durante la jornada de ayer, una exhibición desde la fuga de Marc Soler (UAD) tomó el protagonismo de la etapa. El corredor español formó parte de la escapada de 24 corredores que se formaba al inicio de la película del sábado y mantuvo el tipo en los dos primeros ascensos, viendo como se perdían adversarios durante el transcurso, antes de asestar el golpe letal en el pie del Alto de la Farrapona, marchándose en solitario a coronar y conquistar su cuarta etapa en La Vuelta.

Km 0 En total, los corredores circularán durante 167'8 kilómetros entre la localidad asturiana de Vegadeo y la lucense de Monforte de Lemos, teniendo un terreno casi constante de cuestas en una etapa que cuenta con un desnivel promedio de 3287 metros.