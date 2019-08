Nizzolo: «He tenido que sufrir mucho para ganar» Nizzolo entrando en línea de meta. / GIT El vencedor de la primera etapa y primer líder de la Vuelta a Burgos, Giacomo Nizzolo, reconoció ayer la subida al Castillo y durante la etapa se ha sentido con fuerzas para intentar una victoria muy sufrida ante Aramburu GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Martes, 13 agosto 2019, 17:54

Muy feliz. Así estaba Giacomo Nizzolo tras alzarse con la victoria de la primera etapa de la Vuelta a Burgos y enfundarse el maillot de líder. Una victoria muy sufrida que ha obtenido con apenas unos centímetros de ventaja sobre Álex Aramburu en un frenético sprint final en las rampas del castillo de la capital.

De hecho, el propio Nizzolo ha reconocido haber «sufrido» mucho por alzarse con la victoria. «Aramburu ha salido muy fuerte» en las rampas finales y «he necesitado sufrir a tope» para cazarlo y superarlo justo en la línea de meta, ha asegurado.

En este sentido, el ciclista italiano ha insistido en que la lucha por la etapa no estaba prevista inicialmente. «La semana pasada no me sentía bien», ha afirmado. Sin embargo, ha añadido, a medida que se superaban los kilómetros de esta «dura» primera etapa, ha ido mejorando sus sensaciones. «He pedido al equipo trabajar por delante y al final he intentado aprovechar la última subida», ha señalado. Eso sí, también ha ayudado que ayer mismo reconoció el terreno durante los entrenamientos.

Con todo, Nizzolo es el segundo italiano que se impone en las rampas del Castillo de manera consecutiva, después de que el año pasado fuera Francesco Gavazzi el vencedor. «Es un buen final para italianos», ha concluido Nizzolo entre risas.