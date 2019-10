Nuno Bico se retira del ciclismo profesional por recomendación médica Julio Andrés Izquierdo y Nuno Bico, en la última etapa de La Vuelta a España 2019. / Álvaro García El ciclista portugues, que ha competido durante la temporada 2019 con el Burgos BH y disputó La Vuelta a España, se ha despedido de los aficionados con una emotiva carta BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 2 octubre 2019, 17:07

Nuno Bico pone punto y final al ciclismo profesional después de siete años de carrera por un problema en su vena ilíaca que le ha llevado a tener que abandonar la competición. El deportista publicaba una carta en sus redes sociales en la que anunciaba su despedida:

«Damas y caballeros, ha sido un inmenso placer vivir el sueño de trabajar haciendo algo que amo. A pesar de que me sometí a una cirugía en 2017 para corregir mi arteria ilíaca, ha sido muy difícil lidiar con el dolor nuevamente durante la Vuelta a España. Tras consultar con los médicos tan pronto como llegué a casa, me comunicaron que debería dejar de practicar deportes competitivos. Por lo tanto, me dirijo a vosotros con profunda tristeza, anunciando que esta es mi última carrera / temporada como ciclista profesional.

He pasado un par de días difíciles para digerirlo todo, al darme cuenta de cuánto he invertido y de la suerte he tenido. Pedalear por todo el mundo y conocer a tanta gente increíble... Si pudiera retroceder el tiempo, lo viviría todo de nuevo.

Las palabras están lejos de ser suficientes para agradecer a todos lo que me han dado. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo, de alguna manera. Es hora de abrir esa caja de chocolates y cualquier sabor que surja, estoy absolutamente seguro de que será delicioso».