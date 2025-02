Rodrigo Álvarez, nuevo líder de la combatividad en el Tour de Omán

BURGOSconecta Burgos Domingo, 9 de febrero 2025, 16:34 Comenta Compartir

A la segunda fue la vencida para Rodrigo Álvarez en el Tour de Omán. El burgalés del Burgos Burpellet BH volvió a entrar en la escapada en la segunda etapa de la carrera asiática para pelear por los puntos de la clasificación de la combatividad y logró enfundarse el maillot dorado.

Rodrigo volvió a tener como principal rival en dicha pelea al australiano Kane Richards, a quien logró ganar en esta ocasión en los tres primeros pasos puntuables. El joven corredor morado fue el más veloz en los sprints de Wadi al Maawil y Al Kabar y en la subida a Fanja, situándose como líder de dicha clasificación con 17 puntos, dos más que su adversario.

Una vez cedió en la exigente subida a Al Jabal Road, llegó el turno de sus compañeros en el pelotón. Hasta cuatro ciclistas del Burgos Burpellet BH aguantaron en el grupo de favoritos tras la subida a Al Jissah y llegaron en cabeza al ascenso final a Yitti Hills.

En un final con varias caídas que, por fortuna, no afectaron a los morados, David Delgado, Mario Aparicio, Carlos García Pierna y José Luis Faura acabaron entre los 30 primeros, manteniendo intactas sus opciones de cara a la general, en la que el jienense es el 11º clasificado y el sexto mejor joven. En el ranking por equipos, el Burgos Burpellet escala hasta la cuarta plaza.

Rodrigo Álvarez: «La fuga volvió a hacerse de salida y, como se metió el australiano, yo también me tenía que meter. Nuestro plan era luchar por este maillot. Le gané los tres sprints, aunque no me lo puso fácil, porque es un corredor fuerte. Ahora hay que mantenerlo, porque solo hay dos puntos de diferencia. Si entra él en fuga, tendré que entrar yo también. Intentaré puntuar algún otro día para dejarlo encarrilado. Está muy bien vestir el maillot, pero queremos ganarlo y llevarlo a casa. Han sido dos días duros en fuga, no ha sido fácil, pero todo el equipo está haciendo un gran trabajo. De hecho, tenemos a cuatro corredores metidos en la general».

La tercera etapa del Tour de Omán se disputará este lunes 10 con un recorrido de 182 kilómetros entre Fanja y la subida a Eastern Mountain. El inicio será siempre en ascenso, pero no habrá altos de montaña. Sí habrá dos sprints intermedios, puntuables para la clasificación que encabeza Rodrigo Álvarez. El triunfo de etapa se decidirá en la llegada en alto a Eastern Mountain. Un ascenso de 5 kilómetros al 7,5% con un último kilómetro al 13% de desnivel medio. Una auténtica pared en la que tratarán de brillar los escaladores del Burgos Burpellet BH.

