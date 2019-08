Ángel Madrazo, del Burgos BH, líder de la montaña en la Vuelta Ciclista a España Ángel Madrazo, líder de la Montaña en la Vuelta Ciclista a España 2019. / BC El corredor cántabro pasó en cabeza en los dos altos de montaña en la segunda etapa de la ronda española BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 26 agosto 2019, 11:17

Ángel Madrazo, corredor del Burgos BH, logró en la segunda etapa de la Vuelta Cicilista a España enfundarse el maillot de líder de la montaña, tras pasar en cabeza los dos primeros pasos en alto, las subidas de Confrides (2ª) y Benilloba (3ª), además de mantenerse en una fuga de cuatro corredores que llegó a tener más de seis minutos de renta. Esta es la décima escapada del cántabro esta temporada, lo que le consolida como uno de los corredores más combativos del pelotón.

Madrazo aseguraba estar «muy contento de haber conseguido el maillot de la montaña, que era el primer objetivo que me había marcado en la Vuelta a España. Me hubiera gustado llegar más lejos, pero no ha podido ser. Sin embargo, ha llegado la recompensa a mucho trabajo con un liderato que también es muy importante para el equipo. Veremos en las próximas etapas dónde puedo puntuar para poder estar en la batalla, pero mi gran objetivo es luchar por una victoria de etapa para Burgos BH».