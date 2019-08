Madrazo: «El equipo me dijo que no se me ocurriera entrar en la escapada» Madrazo a punto de llegar vencedor a la línea de meta en la quinta etapa de La Vuelta. / Diario Montañés El ciclista del Burgos BH adelanta que la etapa de este viernes es propicia para la fuga BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 29 agosto 2019, 19:11

El cántabro Ángel Madrazo, del Burgos BH, líder de la montaña, pasó el día relajado tras su triunfo en Javalambre, obedeciendo las instrucciones del director del equipo. «Este maillot parece que da alas y me sentía hoy con fuerzas. Sin embargo, el equipo me dijo que no se me ocurriera entrar en la escapada; que me metiera en el pelotón y descansara a la espera de días donde tocará coger puntos. Así que he estado relajado. No se puede estar todos los días en la batalla», dijo.

Ante la jornada de Mas de la Costa, el líder de la montaña vaticina, según informa la agencia Efe, que una escapada puede llegar. «Mañana es un día complicado porque se sale llano y es más difícil para un ciclista como yo coger la escapada. No obstante, puede ser un día importante ya que la fuga puede llegar», señaló.