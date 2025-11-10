BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daisy Jepkemei, vencedora del Cross de Atapuerca en 2024. Diputación de Burgos

Daisy Jepkemei, vencedora en 2024, confirma su participación en el Cross de Atapuerca

María Forero y Carla Gallardo, primeras confirmaciones españolas para la élite femenina

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos comienza a desvelar los nombres de algunas de las principales figuras que tomarán la salida en la prueba femenina absoluta del XXI Cross Internacional de Atapuerca, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre. Entre las atletas ya confirmadas destaca Daisy Jepkemei (Kazajistán), vencedora del Cross de Atapuerca en 2024, que llega a esta edición tras firmar una excelente temporada. En 2025 se ha proclamado campeona de Asia de 10.000 metros, con una marca de 30:48.44, y ha logrado imponerse en la exigente carrera Marseille-Cassis, uno de los grandes clásicos del fondo europeo.

Por parte española, dos corredoras destacan con fuerza. María Forero, una de las grandes promesas del fondo nacional, llega en su mejor momento tras ser la primera española en el pasado Cross de Itálica. Campeona de Europa sub-23 en los 5.000 metros en 2025, es además la actual tercera en el ranking nacional absoluto de dicha distancia y posee los récords de España sub-23 en 5.000 y 10.000 metros. Su juventud y proyección la convierten en una de las atletas más esperadas en el circuito burgalés.

Junto a ella, la palentina Carla Gallardo aterriza en Atapuerca como una de las principales referencias del atletismo nacional. En 2025 ha establecido el récord de España de 10.000 metros, ha sido subcampeona de España de 5.000 metros y se ha proclamado campeona de España de 10 kilómetros en ruta, liderando además el ranking nacional de esta distancia. Su regularidad y potencia la sitúan como una seria candidata al podio en Atapuerca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en el centro de Burgos por la presencia de Bomberos, Policía y una ambulancia
  2. 2 3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta
  3. 3 Proyectan dos parques eólicos para acompañar a otros dos fotovoltaicos en una comarca de Burgos
  4. 4 El joven director de Burgos que escribe su primera película y busca productora: «El mundo del cine es muy elitista»
  5. 5 Perros, gatos y especies exóticas: cómo Burgos cuida y rescata a los animales perdidos
  6. 6 Amplían las partidas para contratar dos nuevas sendas ciclistas en Burgos
  7. 7 La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 9 de noviembre
  9. 9 Ver la vida de color azul: una pasión que atraviesa generaciones
  10. 10 Hilma Af Klint, la madre olvidada de la abstracción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Daisy Jepkemei, vencedora en 2024, confirma su participación en el Cross de Atapuerca

Daisy Jepkemei, vencedora en 2024, confirma su participación en el Cross de Atapuerca