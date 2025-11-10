Daisy Jepkemei, vencedora en 2024, confirma su participación en el Cross de Atapuerca

BURGOSconecta Burgos Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:00 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos comienza a desvelar los nombres de algunas de las principales figuras que tomarán la salida en la prueba femenina absoluta del XXI Cross Internacional de Atapuerca, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre. Entre las atletas ya confirmadas destaca Daisy Jepkemei (Kazajistán), vencedora del Cross de Atapuerca en 2024, que llega a esta edición tras firmar una excelente temporada. En 2025 se ha proclamado campeona de Asia de 10.000 metros, con una marca de 30:48.44, y ha logrado imponerse en la exigente carrera Marseille-Cassis, uno de los grandes clásicos del fondo europeo.

Por parte española, dos corredoras destacan con fuerza. María Forero, una de las grandes promesas del fondo nacional, llega en su mejor momento tras ser la primera española en el pasado Cross de Itálica. Campeona de Europa sub-23 en los 5.000 metros en 2025, es además la actual tercera en el ranking nacional absoluto de dicha distancia y posee los récords de España sub-23 en 5.000 y 10.000 metros. Su juventud y proyección la convierten en una de las atletas más esperadas en el circuito burgalés.

Junto a ella, la palentina Carla Gallardo aterriza en Atapuerca como una de las principales referencias del atletismo nacional. En 2025 ha establecido el récord de España de 10.000 metros, ha sido subcampeona de España de 5.000 metros y se ha proclamado campeona de España de 10 kilómetros en ruta, liderando además el ranking nacional de esta distancia. Su regularidad y potencia la sitúan como una seria candidata al podio en Atapuerca.

