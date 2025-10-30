BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Justo, entrenador del Mirandés, en una imagen de archivo. BC

Fran Justo: «La lástima fue no cerrar el partido antes»

El entrenador del Mirandés da por bueno el pase de ronda en la Copa del Rey a pesar del sufrimiento frente al Astorga

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:37

Comenta

El técnico del Mirandés se congratuló por el pase de ronda en la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Atlético Astorga. Fran Justo lamentó no cerrar el partido antes de la prórroga y puso en valor a su rival, apuntando que todos los equipos de inferior categoría dan el cien por cien en esta competición.

«Nos refuerza pasar y conseguimos el objetivo. Le hemos dado la carga de partido completo y tiempo extra que muchos futbolistas no habían tenido en las últimas semanas. Sabemos que en la Copa los partidos están muy igualados. Todos los equipos ponen mucha pasión e ilusión en esta competición cuando juegas ante un equipo de superior categoría», dijo el técnico del cuadro rojillo, que diseccionó así el choque: «Entramos bien al partido. Fuimos capaces de adelantamos y el rival fue a por todo a por el empate en el último tramo y fue capaz de conseguirlo en esa situación de balón parado. En la prórroga la fatiga física hizo que pasaran pocas cosas y por suerte en los penaltis conseguimos pasar».

Fran Justo volvió a subrayar el papel de su rival: «El Atlético Astorga hizo un buen partido. Jugó bien sus armas para igualarlo, modificó las estructuras tácticas, realizó mucho juego directo y muchas situaciones de segundo balón y de balón parado para hacernos defender muchas acciones técnicas de área y jugó bien sus bazas para poder igualar».

«Hay muchas sorpresas en estas eliminatorias, que se deciden por detalles«

Fran Justo

Sobre la justicia del marcador, el preparador ourensano no se pronunció claramente: «Hay muchas sorpresas en estas eliminatorias, que se deciden por detalles. La lástima fue no cerrar el partido, pero el Atlético Astorga ha empujado. El resultado es el que es y los dos hemos hecho nuestro trabajo».

Con muchos no habituales, ese aspecto fue lo que más le gustó de su equipo: «He visto a muchos chicos preparados para rendir y competir en el tramo en el que nos duró la energía limpia».

De cara al partido del sábado en León, Fran Justo apuntó que no hay excusas, a pesar de la prórroga: «Hay plantilla preparada para las dos competiciones».

Por último, reveló que el cambio de Aarón Cámara, que había entrado minutos antes, fue por una lesión muscular.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los motivos por los que no se pasa la ITV: tumban más del 15% de los vehículos de Burgos cada año
  2. 2 Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales
  3. 3 Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre
  4. 4 Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos
  5. 5 Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos
  6. 6 Detenido en Burgos por denunciar el robo de su móvil para obtener otro del seguro
  7. 7 Los dos paseos donde se ubicaron lugares emblemáticos del Burgos del siglo XX
  8. 8 Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos
  9. 9 El Espolón acogerá la Milla Urbana de Burgos diez años después de su última edición
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 29 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Fran Justo: «La lástima fue no cerrar el partido antes»

Fran Justo: «La lástima fue no cerrar el partido antes»