Fran Justo: «La lástima fue no cerrar el partido antes» El entrenador del Mirandés da por bueno el pase de ronda en la Copa del Rey a pesar del sufrimiento frente al Astorga

El técnico del Mirandés se congratuló por el pase de ronda en la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Atlético Astorga. Fran Justo lamentó no cerrar el partido antes de la prórroga y puso en valor a su rival, apuntando que todos los equipos de inferior categoría dan el cien por cien en esta competición.

«Nos refuerza pasar y conseguimos el objetivo. Le hemos dado la carga de partido completo y tiempo extra que muchos futbolistas no habían tenido en las últimas semanas. Sabemos que en la Copa los partidos están muy igualados. Todos los equipos ponen mucha pasión e ilusión en esta competición cuando juegas ante un equipo de superior categoría», dijo el técnico del cuadro rojillo, que diseccionó así el choque: «Entramos bien al partido. Fuimos capaces de adelantamos y el rival fue a por todo a por el empate en el último tramo y fue capaz de conseguirlo en esa situación de balón parado. En la prórroga la fatiga física hizo que pasaran pocas cosas y por suerte en los penaltis conseguimos pasar».

Fran Justo volvió a subrayar el papel de su rival: «El Atlético Astorga hizo un buen partido. Jugó bien sus armas para igualarlo, modificó las estructuras tácticas, realizó mucho juego directo y muchas situaciones de segundo balón y de balón parado para hacernos defender muchas acciones técnicas de área y jugó bien sus bazas para poder igualar».

«Hay muchas sorpresas en estas eliminatorias, que se deciden por detalles« Fran Justo

Sobre la justicia del marcador, el preparador ourensano no se pronunció claramente: «Hay muchas sorpresas en estas eliminatorias, que se deciden por detalles. La lástima fue no cerrar el partido, pero el Atlético Astorga ha empujado. El resultado es el que es y los dos hemos hecho nuestro trabajo».

Con muchos no habituales, ese aspecto fue lo que más le gustó de su equipo: «He visto a muchos chicos preparados para rendir y competir en el tramo en el que nos duró la energía limpia».

De cara al partido del sábado en León, Fran Justo apuntó que no hay excusas, a pesar de la prórroga: «Hay plantilla preparada para las dos competiciones».

Por último, reveló que el cambio de Aarón Cámara, que había entrado minutos antes, fue por una lesión muscular.

