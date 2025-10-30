Sufrido pase de ronda del Mirandés en Copa El conjunto rojillo supera la primera eliminatoria de Copa del Rey tras vencer en la tanda de penaltis al Atlético Astorga en un partido gris

BURGOSconecta Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 06:31 | Actualizado 06:38h. Comenta Compartir

El Mirandés arrancó con sufrimiento el camino en la Copa del Rey al necesitar de la tanda de penaltis para deshacerse de un equipo dos categorías inferior, el Atlético Astorga (1-1, 3-4 por penaltis), que consiguió forzar la prórroga en el tramo final del encuentro.

Atlético Astorga Llamazares; Sergio Fernández (Adri Álvarez, min. 74), Jesu, Jony, Sellés, Ceínos; David Álvarez (Ribe, min. 85), Albertín (Imad, min. 106), Cabral (Canito, min. 74); Cervero (Mario Sánchez, min. 65) y Ayoub (Ivi Vales, min. 65). 1 (3) - 1 (4) CD Mirandés Palomares; Tamarit, Juan Gutiérrez, Postigo, Medrano, Varela (Pica, min. 84); Salim (Gabri, min. 106), Aarón Martín (Barea, min. 82), Marino, Petit (Aarón Cámara, min. 110) (Hodei, min. 120); y Eto'o. Goles: 0-1 Petit (min. 57). 1-1 Adri Álvarez (min. 89).

Tanda de penaltis: Ivi Vales (para portero), Eto'o (para portero), Canito (gol), Marino (gol), Sellés (gol), Pica (gol), Mario Sánchez (gol), Barea (gol), Adri Álvarez (fuera) y Tamarit (gol).

Árbitro: Cid Camacho (Comité castellano y leonés). Enseñó tarjeta amarilla a Cabral, Jesu, Jony, Sergio Fernández; Barea, Juan Gutiérrez y Pica.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio de La Eragudina de Astorga ante unos 800 espectadores.

Arrancó con firmeza el once jabato, sin dejarse sorprender por un Astorga que se pertrechó en campo propio con bloque bajo. Marino mandó un centro al área al que Juan Gutiérrez no pudo llegar por centímetros. David Álvarez contestó en un balón aislado al área que Medrano despejó antes del golpeo del jugador local.

Una fase anodina de juego la rompió el Astorga con tres llegadas consecutivas nacidas en una jugada coral que sirvió a Cabral para rematar con dureza y forzar la intervención de Palomares.

Media hora necesitó la formación dirigida por Fran Justo para regresar a zona de peligro, mediante una internada de Varela que Jony solventó. Una combinación entre Eto'o y Petit hacia el final del primer tiempo permitió al uruguayo colocar un disparo certero a la escuadra que Llamazares repelió. El local Ayoub también tuvo su oportunidad en un escorzo de tacón con el guardameta vencido que no terminó en gol por centímetros.

Más incisivo se mostró el Mirandés al inicio de la segunda parte, méritos que sirvieron para alcanzar la recompensa del gol aunque de manera inesperada: una pugna cerca de la línea divisoria con Eto'o y Petit como protagonistas la aprovechó el charrúa para inventarse un misil que sorprendió a Palomares en el minuto 57. Poco después, volvió a reivindicarse el propio Petit con otro golpeo lejano que se marchó desviado.

Los futbolistas de Fran Justo supieron adaptarse al nuevo contexto. Lo hicieron replegando líneas y aprovechando las dimensiones de La Eragudina para salir con contragolpes en los que Salim y Eto'o ejercieron de estiletes.

Sin embargo, en el minuto 89, el revulsivo Adri Álvarez empató el partido y forzó la prórroga tras un saque de esquina que posibilitó una volea a media altura que se coló cerca del poste.

Tampoco el tiempo suplementario sonrió a un Mirandés que incluso se llevó algún susto como una acción individual de Adri Álvarez, que finalizó de disparo desviado antes del descanso de la prórroga.

EL propio Adri Álvarez pasó de héroe a villano en la tanda de penaltis al fallar su lanzamiento de la misma justo antes de finalizar Tamarit la secuencia desde los 11 metros, ofreciendo al Mirandés un sufrido pase de ronda.

Temas

CD Mirandés