La segunda unidad azulgrana sella el billete a octavos

Ronald Koeman prefiere arriesgar los puntos de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones antes que poner en peligro el físico de sus jugadores más cargados de partidos. Leo Messi y Frenkie de Jong, sin apenas descanso en este inicio de temporada entre los compromisos con el Barça y con sus respectivas selecciones, Argentina y Holanda, no han viajado este lunes a Ucrania y no jugarán este martes ante el Dinamo de Kiev. No es casualidad que ninguno de los dos futbolistas esté atravesando un buen momento futbolístico, el agotamiento físico y psicológico es evidente, aunque el técnico azulgrana nunca habría prescindido de ellos de no ser por dos condicionantes de distinto signo: el positivo, porque el Barça lleva un pleno de 9 puntos y se podría permitir un hipotético tropiezo, y el negativo, ya que la acumulación de lesiones obliga a extremar las precauciones. «La situación en la Champions es bastante cómoda y los dos necesitan descansar», señaló Koeman.

El Barça competirá sin Piqué, Araujo, Umtiti, Sergio Busquets, Sergi Roberto y Ansu Fati, los seis en la enfermería por distintos problemas, y sin De Jong y Messi, por decisión técnica. Los tres primeros son centrales que se quedaron en Barcelona al igual que el mencionado De Jong, que estaba siendo el recurso de urgencia en esa demarcación. También se ve afectado el doble pivote del 4-2-3-1 de Koeman, pues Busquets es baja, como Sergi Roberto, quien siempre es una opción para esa zona hasta el punto de que contra el Atlético se lesionó en los últimos minutos actuando ya como mediocentro. Por lo tanto, el técnico holandés tendrá que inventar un once.

Óscar Mingueza, central diestro de 21 años del Barça B, jugará en el centro de la defensa junto al zurdo Lenglet, mientras que en el doble pivote aparecerá Carles Aleñá, sin minutos hasta ahora tras su cesión al Betis, junto a Pjanic. Ha entrado en una convocatoria por primera vez uno de esos casos misteriosos tan habituales en los últimos años en un club con una dirección deportiva confusa: el brasileño Matheus Fernandes, de 22 años, mediocentro natural que fichó en enero, fue cedido hasta el final del pasado curso al Valladolid y, entre unas cosas, nunca fue presentado. Todavía no ha vestido de azulgrana. Hoy, por lo menos, estará cerca.

De los lesionados, Busquets y Araujo reaparecerán en una o dos semanas, momento que será clave también para saber si Umtiti vuelve a sentirse futbolista. A Sergi Roberto no se le espera hasta finales de enero, Ansu Fati regresará en marzo y este miércoles se conocerá el diagnóstico definitivo de Piqué, cada vez más cerca de los seis meses de ausencia.

El desplazamiento a Ucrania inquieta además por las medidas poco rigurosas que se han mantenido allí en las últimas semanas respecto a la pandemia del coronavirus. Incluso en el Estadio Olímpico de Kiev se permitieron 20.000 espectadores el día de la derrota del Dinamo ante la Juventus (0-2). La selección ucraniana no pudo jugar su último partido de la Liga de Naciones de la UEFA por varios casos positivos, entre ellos dos de jugadores importantes en el rival del Barça como Sydorchuk y Tsygankov,, que se unen a otros dos que estaban pendientes de las pruebas PCR como Andrievsky y Shabanov.

Mircea Lucescu ya no pudo contar con nueve jugadores por Covid-19 en la visita al Camp Nou el pasado 4 de noviembre, aunque puso en apuros al Barça hasta el final. El veterano entrenador rumano ya tiene a aquellos nueve jugadores disponibles, pero ahora se ha encontrado con los cuatro casos recientes. En la previa avanzó que no cuenta con ellos y mostró su particular visión de la ausencia de Messi: «Está claro que la presencia de Messi siempre da una ventaja en términos técnicos, en términos de creación, en términos de ataque. Pero al mismo tiempo, la ausencia de Messi sugiere que en defensa jugarán mejor».

Dinamo de Kiev Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (Popov, min. 59), Shepelev (Baluta, min. 83), Buyalskyy, Garmash (Andrievsky, min. 59), Sharapenko (Lednev, min. 71), Verbic y De Pena (Supriaga, min. 71). 0 - 4 Barcelona Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet (Alba, min. 65), Junior, Pjanic (Puig, min. 65), Aleñà, Trincao (Konrad, min. 83), Coutinho (Griezmann, min. 65), Pedri (Matheus, min. 73) y Braithwaite. Goles: 0-1: min. 52, Dest. 0-2: min. 57, Braithwaite. 0-3: min. 70, Braithwaite, de penalti. 0-4: min. 92, Griezmann

Árbitro: Matej Jug (Eslovenia). Amonestó a Popov, del Dinamo; y a Pjanic, del Barcelona.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo G de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Kiev a puerta cerrada.

En 45 minutos de monólogo visitante, las mejores ocasiones del Barça llegaron, sin mucho peligro, con disparos del brasileño y de Trincao desde fuera del área. Más cerca estuvo el Dinamo del gol en sus dos únicos acercamientos a Ter Stegen, dos centros laterales en los que los atacantes ucranianos no se entendieron para finalizar.

A la vuelta del descanso, el Dinamo por fin enganchó una contra de esas que tanto peligro llevaron en el partido de ida. Sin embargo,

Y del área de Ter Stegen, al de Bushchan. Lo que tanto le había costado al Barcelona en la primera parte se desencadenó en menos de un cuarto de hora de la segunda. Pedri por fin encontró a Braithwaite en el interior del área, pero ante las dudas del danés para rematar

Casi sin tiempo para medir la reacción del Dinamo, el Barça marcó el 0-2 y aseguró definitivamente la clasificación. Aleñà botó un córner de manual al primer palo, Mingueza peinó la pelota anticipándose a la defensa y

Con el 0-2 Koeman le dio otra vuelta de tuerca a las rotaciones: fuera Lenglet y Pjanic, dentro Jordi Alba y Riqui Puig, que debutaba en Champions. Lejos de caer la intensidad, el Barça siguió apretando en busca de un botín mayor.