El Brujas enciende las alarmas en el Real Madrid Análisis Karim Benzema se lamenta tras una ocasión malograda. / EP JUAN CARLOS GARRIDO Martes, 1 octubre 2019, 22:09

Primer partido del Real Madrid en casa y una mala manera de comenzar la Champions ante su afición. Si la pasada jornada se perdió en París con un resultado escandaloso para el Real Madrid, el partido contra el Brujas no le anduvo lejos. Y es que un empate en casa ante el Brujas es un resultado muy negativo para el Real Madrid.

Si analizamos este partido hay que decir que en muchos minutos fue un desastre, porque a nivel defensivo el Madrid dio muchas facilidades al Brujas. En la primera parte el Brujas creó ocasiones muy claras y nada más empezar la segunda también tuvo otra muy clara que paró el portero. Un Brujas sin hacer nada excepcional se plantó ante la portería del Madrid creando serio peligro. El Real Madrid no estaba bien organizado ni trabajado defensivamente, porque con muy poco el Brujas le creaba mucho peligro.

Ofensivamente el Madrid tampoco creó mucho peligro. Ni ocasiones de gol. Se suponía que con Nacho en el lateral izquierdo no habría mucha profundidad dejando todo el espacio a Hazard, que le gusta jugar más por dentro, pero me sorprendió la banda derecha, donde Carvajal y Lucas apenas aprovecharon esa banda. Sobre todo en la primera parte tuvieron muchas situaciones de dos contra uno que no supieron traducir en peligro. También insuficiente fue la aportación de la gente de arriba, que está para desequilibrar y aportó muy poco.

El partido acabó 2-2 por esos arreones con el carisma de Sergio Ramos o el ímpetu de Casemiro a balón parado, en este Real Madrid en estado puro, épico, que remonta partidos más que por juego, por esa casta o ese gen ganador, hay que llevar a cabo un análisis más profundo. Es el segundo año que no está Cristiano. Su carisma, su liderazgo, su ambición se siguen echando en falta. Estos partido muchas veces te los ganaba él y enchufaba mucho al equipo con esas ansias de conseguir goles y de ser el mejor.

También es cierto que el Madrid tiene excelentes jugadores, como Modric, Kross, Marcelo y otros que no están en este momento en su mejor nivel. Quizá vuelvan a ese nivel, pero ahora no dan ese nivel y luego está Hazard, que está muy presionado, con la necesidad de ser el sustituto de Cristiano, y eso es muy difícil. Creo que le va a costar mucho.

Y yo no pongo el punto de mira en Zidane porque creo que ha demostrado ser un gran gestor de estrellas, un entrenador que ha ganado tres Champions y eso para mí es más que respetable. Es admirable y para mí tiene todo el crédito. Él ha demostrado saber gestionar esas estrellas que ahora no están a su nivel y sí que es verdad que deberá haber un cambio interno en el equipo y trabajar más la parte táctica y la parte física de un equipo que ha encendido las alarmas, ya que este resultado es sorprendente, negativo y muy por debajo del las posibilidades del Real Madrid.