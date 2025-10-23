El Celta rinde homenaje a la leyenda Iago Aspas con triunfo europeo

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 23 de octubre 2025, 23:05 | Actualizado 23:13h. Comenta Compartir

Las victorias que tanto se le resisten al Celta esta temporada en la Liga siguen llegando en el Viejo Continente. Segundo triunfo consecutivo en la Europa League para el conjunto gallego, que suma seis puntos después de doblegar al Niza en un partido marcado por la expulsión del zaguero francés Jonathan Clauss en el tramo final de la primera parte.

Tuvo que sufrir el equipo de Claudio Giráldez, y eso que Iago Aspas, en la noche en que se convertía en el jugador con más partidos en la historia del Celta, 534, ofreció una puesta en escena a la altura de la ocasión, con un zurdazo inapelable a la red de buenas a primeras. Desde la frontal el también máximo realizador de la historia celeste la puso muy lejos del alcance del portero Diouf para desatar la euforia en Balaídos, ávido de los triunfos que no llegan en la competición liguera.

Se las prometía muy felices la parroquia celeste en el encuentro más especial para el que es santo y seña del club sobre el césped, pero el idilio lo rompió de un plumazo un pase en largo de Abdul Samed para el desmarque al espacio del ex de la Real Sociedad Cho, que se impuso en el duelo ante Marcos Alonso y definió a la perfección con la pierna zurda para el empate, resultado al que parece abonado esta temporada el cuadro vigués, al menos en el ámbito doméstico.

Celta Radu, Carreira (Mingueza, m. 71), Fernández, Starfelt, Alonso, Hugo Álvarez (Borja Iglesias, m. 46), Fran Beltrán (Sotelo, m. 71), Román, Aspas, Durán (Rueda, m. 66) y Bryan Zaragoza (Cervi, m. 78). 2 - 1 Niza Diouf, Clauss, Oppong, Bah, Bard, Abdi (Gouveia, m. 70), Louchet (Boga, m. 81), Samed, Cho (Mendy, m. 46), Kevin Carlos (Nguene, m. 81) y Sanson (Vanhoutte, m. 70). Goles: 1-0: m. 2, Aspas. 1-1: m. 16, Cho. 2-1: m. 75, Oppong, en propia puerta.

Árbitro: Sander van der Eijk (Países Bajos). Amonestó a Mendy, Bard, Fernández y Louchet. Expulsó a Clauss por doble amarilla, m. 38.

Incidencias: Partido de la jornada 3 en la fase liga de la Europa League disputado en Balaídos.

A partir del jarro de agua fría de la igualada el Niza asumió el control del balón y rozó de nuevo el gol con un remate a bocajarro de Abdi tras un centro de falta de Clauss, que desbarató Radu con un paradón. Respondió el Celta con las mismas armas, y también el testarazo de Marcos Alonso se encontró con otra fantástica intervención del portero, esta vez obra de Diouf, aunque en una acción invalidada por fuera de juego previo.

Estaba equilibrado el duelo cuando Clauss, veterano, capitán y unas cuantas veces internacional con la selección de Francia, cometió un error de juvenil al ver la segunda amarilla en una entrada desmedida, en el centro del campo, sobre Carreira. Fue el momento crucial del partido, empujado hacia el área francesa por la superioridad numérica a favor del Celta.

Los cambios al descanso, cuando Franck Haise, el técnico del Niza, retiró al goleador Cho por el lateral Mendy y Claudio Giráldez recurrió a Borja Iglesias en lugar del carrilero Hugo Álvarez, confirmaron las intenciones de unos y otros después de la expulsión. El Celta se fue a por todas y el gol anulado a Starfelt marcó el camino.

Fortuna y pleitesía

Mucha presencia de Bryan Zaragoza, una pesadilla para Mendy, y también del Panda, muy atinado en las últimas semanas pero que se topó con el poste. Durán también coqueteó con el gol en una salida un tanto caótica de Diouf, pero no acertó a definir. El asedio celeste al marco galo ya era total, con otra intentona de Aspas rechazada por un zaguero cuando llevaba marchamo de gol.

Debía caer por su propio peso el segundo gol celeste y lo encontraron entre Mingueza, autor de un fantástico pase al área, y Borja Iglesias, que contó con la fortuna de los delanteros en racha ante la puerta rival al desviar a la red Oppong un remate del ariete.

El homenaje a la leyenda Iago Aspas requería un triunfo que endulzase la fecha para el recuerdo, y la victoria la tuvo que sudar el Celta, encerrado en su área a base de saques de esquina del rival pese a jugar contra diez. Resistió el bando celeste, sumó en Europa otro triunfo de los que se resisten en la Liga y rindió al mayor mito de su historia la pleitesía que merece.