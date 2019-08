Andreu Camps, sobre la denuncia de Mediapro: «Es gravísimo e intolerable» 00:58 Andreu Camps, secretario general de la Federación. / Rodrigo Jiménez (EFE) «Han cruzado una línea poniendo en duda la labor del colectivo arbitral», señaló el secretario general de la Federación JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Miércoles, 14 agosto 2019, 19:37

Un día después de que se hiciese pública la denuncia de Mediapro contra Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por presunta apropiación indebida del material que la productora había puesto a disposición de la Federación para la puesta en marcha del VAR, el secretario general federativo, Andreu Camps, salió en defensa del presidente de los árbitros.

«La Federación sale a explicar el caso porque no puede permitir que se ponga en duda la profesionalidad del CTA, de los árbitros y de su presidente. Han cruzado una línea poniendo en duda la labor del colectivo arbitral», señaló Camps en una intervención en la que evitó asegurar que Mediapro esté actuando con mala fe en un intento de boicotear el inicio de la nueva etapa del VAR tras perder su concesión. «La justicia dirá lo que tenga que decir y en ese sentido lo único que corresponde es ser respetuoso con ella y acatar lo que sea sin ningún tipo de duda. La FEF ya se ha personado y está en vías de presentar sus alegaciones», añadió.

«Una vez conocido el resultado del concurso para la concesión del VAR, le comunicamos a Mediapro la posibilidad de recoger el material pertinente, que pasa a estar en depósito. Sin embargo, ellos nos recomiendan que no toquemos nada antes de conocer las cautelares y por si se tuviera que reanudar», explicó Camps. «Una vez sabido que pierden las cautelares el 29 de julio, Mediapro se muestra incluso dispuesta a vender ese material. Sin embargo, el 8 de agosto nos dan seis horas para entregar el material y al final acaban judicializando el asunto», lamentó el secretario general de la FEF.

Lo cierto es que pese al revuelo, la Federación asegura que los bienes de la discordia no pasan de ser simples mesas, cableado y algún disco duro del que es necesario determinar la propiedad de la información que contiene. Un material que en ningún caso hace peligrar el funcionamiento del VAR a escasas horas del inicio de la Liga.

«Si algo falla no será por culpa de unas mesas, unos cables o unos discos duros. Todo lo bueno o lo malo que ocurra será una responsabilidad nuestra. No hay equipamiento tecnológico de Mediapro, son materiales que no son necesarios para el buen funcionamiento del VAR», añadió un visiblemente molesto Velasco Carballo.