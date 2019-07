Primera LaLiga anuncia los horarios de las tres primeras jornadas El Athletic-Barça abrirá el campeonato el viernes 16 de agosto a las 21:00 horas JAVIER VARELA Madrid Viernes, 12 julio 2019, 12:48

Ya se conocen los horarios de las tres primera jornada de Primera. El Athletic-Barça será el primer partido del campeonato liguero el viernes 16 de agosto a las 21:00 horas, mientras que el Celta-Real Madrid será el segundo, ya que se disputará el sábado 17 a las 17:00 horas. El estreno del Atlético de Madrid será el domingo, a las 21:00 horas, en el Metropolitano frente al Getafe, en el primer derbi madrileño de la temporada.

HORARIOS | Conoce cuándo se jugarán los partidos de la jornada 1 de #LaLigaSantander 2019/20. LaLiga (@LaLiga) 12 de julio de 2019

Además, LaLiga también informó de los horarios de la segunda jornada, entre los que destacan el estreno del Real Madrid en su estadio. El conjunto blanco recibirá al Valladolid el sábado 24 de agosto a las 19:00 horas en el Santiago Bernabéu, mientras el Barça debutará ante su afición el domingo 25 a las 21:00 horas. El Atlético jugará su segundo partido en la Comunidad el lunes 26 a las 21:00 horas, en su visita al Leganés en Butarque.

La tercera jornada, que no tendrá partido el lunes, tiene como partido más destacado el derbi vasco en San Mamés entre el Athletic y la Real Sociedad. El partido se disputará el viernes 30 de agosto a las 22:00 horas. Mientras, el Barcelona visitará El Sadar para medirse a Osasuna el sábado 31 a las 17:00 horas y el domingo será el turno de Real Madrid y Atlético. Los rojiblancos juegan en casa ante el Eibar, a las 19:00 horas, mientras que los madridistas visita el estadio de La Cerámica para jugar ante el Villarreal (21:00 horas).

Horarios pendientes del calor

Sin embargo, los horarios no son definitivos, ya que LaLiga advierte en su comunicado que «todos los horarios estarán sujetos a modificación en función de la previsión de temperaturas». La Federación Española anunció en el mes de marzo que impondría una franja horaria para la disputa de los partidos de la Liga entre el 20 de mayo y el 15 de septiembre con el objetivo de evitar las altas temperaturas. De tal manera, la norma señala que no podrán jugarse partidos entre esas fechas antes de las 19:30 horas, lo que no se cumple en los horarios anunciados por LaLiga de las tres primeras jornadas.

En el comunicado de la Federación se señalaba que «esta modificación del Reglamento General de la RFEF fue aprobada por la Comisión Delegada de la Federación y elevada a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes el 5 de octubre del pasado año». Ahora, al no haberse producido ninguna comunicación al respecto por parte del CSD, la RFEF entiende aprobada la modificación «por silencio administrativo positivo». Entonces, Javier Tebas, presidente de LaLiga, señaló que «los horarios los seguirá poniendo LaLiga porque así lo dice la Ley».

Primera jornada

Viernes 16 de agosto

Athletic-Barcelona - 21:00 horas

Sábado 17 de agosto

Celta-Real Madrid - 17:00 horas

Valencia-Real Sociedad - 19:00 horas

Villarreal-Granada - 21:00 horas

Leganés-Osasuna - 21:00 horas

Domingo 18 de agosto

Alavés-Levante - 17:00 horas

Espanyol-Sevilla - 19:00 horas

Atlético de Madrid-Getafe - 21:00 horas

Lunes 19 de agosto

Mallorca-Eibar - 20:00 horas

Betis-Valladolid - 22:00 horas

Segunda jornada

Viernes 23 de agosto

Granada-Sevilla - 20:00 horas

Levante-Villarreal - 22:00 horas

Sábado 24 de agosto

Osasuna-Eibar - 17:00 horas

Real Madrid-Valladolid - 19:00 horas

Getafe-Athletic Club - 21:00 horas

Celta-Valencia - 21:00 horas

Domingo 25 de agosto

Alavés-Espanyol - 17:00 horas

Mallorca-Real Sociedad - 19:00 horas

Barcelona-Betis - 21:00 horas

Lunes 26 de agosto

Leganés-Atlético de Madrid - 21:00 horas

Tercera jornada

Viernes 30 de agosto

Sevilla-Celta - 20:00 horas

Athletic Club-Real Sociedad - 22:00 horas

Sábado 31 de agosto

Osasuna-Barcelona - 17:00 horas

Levante-Valladolid - 19:00 horas

Getafe-Alavés - 19:00 horas

Betis-Leganés - 21:00 horas

Domingo 1 de septiembre

Valencia-Mallorca - 17:00 horas

Espanyol-Granada - 19:00 horas

Atlético de Madrid-Eibar - 19:00 horas

Villarreal-Real Madrid. - 21:00 horas