BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jan Oblak, durante un calentamiento en un partido de la Liga. EP
Atlético

Oblak regresa a Madrid tocado con Eslovenia

El portero colchonero completó la derrota ante Kosovo, pero su seleccionador confirmó unas molestias que ya arrastraba, agravadas durante el partido

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

El 'virus FIFA' vuelve a actuar. Esta vez el perjudicado ha sido el Atlético, cuando han saltado las alarmas con su portero, Jan Oblak. El guardameta esloveno completó el partido entero de su selección, en la derrota ante Kosovo, que les deja sin opciones de clasificarse para el Mundial. A la conclusión del duelo, su seleccionador confirmó unas molestias que ya arrastraba, pero que se habían agravado.

«La molestia ya estaba ahí, hay que reconocerlo, y ahora ha empeorado. Creo que en Estocolmo habrá otro portero bajo los palos. Espero que Jan no tenga nada grave y que pueda volver al campo lo antes posible. Porque el papel y la importancia de un capitán así son enormes para este equipo», confirmó Matjaz Kek, seleccionador esloveno.

Oblak, que no jugará ante Suecia, regresará a Madrid para hacerse las pertinentes pruebas para determinar el alcance de las molestias que le impiden seguir con su selección. Una dolencia que preocupa en el Atlético, aunque esperan que no vaya a más y pueda estar presente en el siguiente duelo de Liga, ante el Getafe.

Líder del Atlético

Oblak es una pieza capital en el esquema del Cholo. Ha participado en los 16 partidos que van de temporada, siendo el único jugador que ha disputado todos los minutos. Asimismo, es uno de los grandes líderes del vestuario del Atlético desde hace varias temporadas.

Su competidor por el puesto, Juan Musso, ha mejorado las prestaciones de sus predecesores, pero sin llegar a robarle ningún minuto a Oblak en lo que va de temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural
  2. 2 El pueblo de Burgos en el que se ha descubierto un impresionante conjunto de armaduras del siglo XVI
  3. 3 El pueblo de Burgos que vende ocho parcelas para construir casas y atraer nuevos vecinos
  4. 4 Un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos deja varios atrapados
  5. 5 La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos
  6. 6 Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda
  7. 7 El pediatra de Burgos de 104 años que ha marcado Aranda y es homenajeado como una leyenda
  8. 8 Dos mil personas reclaman en Burgos la reapertura del Tren Directo en el octavo aniversario del plante
  9. 9 Burgos seguirá creciendo hasta 2039 gracias a los migrantes pero se hundirá la población joven
  10. 10 Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Oblak regresa a Madrid tocado con Eslovenia

Oblak regresa a Madrid tocado con Eslovenia