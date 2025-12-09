Galván: «Al equipo le faltó calidad en el último tercio» El entrenador del CD Mirandés valora el empate de su equipo frente a Las Palmas, pero insiste en buscar más

No dudó Jesús Galván, entrenador del CD Mirandés, en destacar el mérito del empate de su equipo ante Las Palmas, privilegiando el punto conseguido en un escenario complicado a la oportunidad perdida por haber jugado más de medio partido con un hombre más.

«Si antes de venir nos dicen que vamos a empatar a cero, creo que lo hubiéramos firmado muchos», reconoció, aunque no escondió que son «ambiciosos y al equipo le faltó calidad en el último tercio, más centros y ocupar la zona de remate» para llevarse los tres puntos del Gran Canaria.

«Seguimos sumando y portería a cero», recalcó Jesús Galván en su visión positiva del resultado, e indicó que el juego exhibido ante Las Palmas «es el camino» a seguir.

«Hemos generado más en el final de la primera parte, tras la expulsión de Horkas. Después han ajustado y se han medito en bloque bajo. Nos ha faltado más ritmo, circular más rápido y hacer correr más a Las Palmas, llegar de lado a lado con más pases y menos toques», dijo el preparador sevillano, que resaltó que «el punto es bueno» y es cuestión «de ver la botella medio llena o medio vacía». «No nos han generado nada, ni con con once», indicó Galván, que vaticinó movimientos en el mercado de invierno. «¿Nos vamos a reforzar? Sí, como todos. Seguramente nos reforcemos en todas las líneas», concluyó.