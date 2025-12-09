BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Jesús Galván, entrenador del CD Mirandés. LaLiga

Galván: «Al equipo le faltó calidad en el último tercio»

El entrenador del CD Mirandés valora el empate de su equipo frente a Las Palmas, pero insiste en buscar más

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:25

No dudó Jesús Galván, entrenador del CD Mirandés, en destacar el mérito del empate de su equipo ante Las Palmas, privilegiando el punto conseguido en un escenario complicado a la oportunidad perdida por haber jugado más de medio partido con un hombre más.

«Si antes de venir nos dicen que vamos a empatar a cero, creo que lo hubiéramos firmado muchos», reconoció, aunque no escondió que son «ambiciosos y al equipo le faltó calidad en el último tercio, más centros y ocupar la zona de remate» para llevarse los tres puntos del Gran Canaria.

«Seguimos sumando y portería a cero», recalcó Jesús Galván en su visión positiva del resultado, e indicó que el juego exhibido ante Las Palmas «es el camino» a seguir.

«Hemos generado más en el final de la primera parte, tras la expulsión de Horkas. Después han ajustado y se han medito en bloque bajo. Nos ha faltado más ritmo, circular más rápido y hacer correr más a Las Palmas, llegar de lado a lado con más pases y menos toques», dijo el preparador sevillano, que resaltó que «el punto es bueno» y es cuestión «de ver la botella medio llena o medio vacía». «No nos han generado nada, ni con con once», indicó Galván, que vaticinó movimientos en el mercado de invierno. «¿Nos vamos a reforzar? Sí, como todos. Seguramente nos reforcemos en todas las líneas», concluyó.

