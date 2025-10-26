Mendizorroza se le sigue resistiendo a un Mirandés que no puede con el líder El Mirandés se adelantó con un gol de Álex Cardero, pero el líder reaccionó antes del descanso y sentenció a la contra en la segunda mitad

Una vez más, el Mirandés no pudo celebrar su primer triunfo en Mendizorroza, pese a que lo acarició durante bastantes minutos, gracias al gol de Álex Cardero al filo de la media hora, que hacía justicia al juego y a las ocasiones del conjunto jabato. Pero el gol de Jeremy al borde del descanso fue un duro castigo del que no supo recuperarse el cuadro rojillo, al que el Racing, líder de la categoría, cazó en dos contras en la segunda parte para llevarse los tres puntos de Vitoria y tomarse cumplida revancha del último duelo entre ambos equipos, cuando el conjunto entonces entrenado por Lisci apeó al cuadro santanderino de la lucha por el ascenso a Primera.

CD Mirandés Nikic; Hugo Novoa (Tamarit, min. 71), Juan Gutiérrez, Martín Pascual (Petit, min. 80), Córdoba, Pablo Pérez; Álex Cardero (Salim, min. 75), Thiago, Barea (Marino, min. 71); Carlos Fernández y Alberto Marí (Eto'o, min. 75). 1 - 3 Racing Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Facu, Mario; Maguette (Íñigo, min. 72), Puerta; Andrés (Castro, min. 85), Canales (Yeray, min. 90), Íñigo Vicente (Suleiman, min. 85); y Jeremy (Villalibre, min. 72). Árbitro Fuentes Molina (Comité valenciano). Enseñó tarjeta amarilla a Alberto Marí, Córdoba, Juan Gutiérrez, Pablo Pérez, Carlos Fernández, Fran Justo (entrenador del Mirandés); Maguette y Puerta.

Goles 1-0 Álex Cardero (min. 30). 1-1 Jeremy (min. 44). 1-2 Canales (min. 59). 1-3 Villalibre (min. 72).

Campo Mendizorroza. 3.238 espectadores

El conjunto de Fran Justo afrontaba el encuentro con la idea de romper de una vez por todas la sequía de triunfos en su nueva casa, y de paso, lavar la mala imagen ofrecida en la jornada anterior en su desplazamiento a Ceuta.

Cuatro fueron las novedades en el once que presentó Fran Justo con respecto al partido en el Alfonso Murube, con el regreso del montenegrino Nikic a la portería, de Thiago y Álex Cardero en el centro del campo y Carlos Fernandez en la delantera.

El encuentro comenzó con susto para la escuadra jabata, ya que, dentro del primer minuto, un saque de esquina ejecutado por Andrés terminó por caer a los pies de un Maguette que enganchó un disparo escorado en el primer palo, que resolvió bien Nikic.

La verticalidad de los atacantes racinguistas generó otra acción de peligro, con un disparo desde la frontal del área de Jeremy, que atrapó el portero montenegrino en dos tiempos.

El Mirandés fue creciendo en el juego y empezó a llegar con mucho peligro al área rival. Un buen centro desde la derecha de Hugo Novoa lo culminó Alberto Marí con un testarazo que se estrelló en el travesaño, en la primera ocasión clara de la formación rojilla. Dos minutos más tarde, Facu estuvo providencial para evitar el gol de Álex Cardero tras una acción de Carlos Fernández desde el perfil izquierdo del área.

Álex Cardero volvió a rozar el gol en el minuto 22 con un disparo con el interior, dentro del área, que se marchó rozando el palo. Y tanto fue el cántaro a la fuente, que terminó por romperse cumplida la media hora de juego. De nuevo Álex Cardero, en su intento por controlar un balón en la frontal del área, acabó por asistir a Carlos Fernández, que devolvió la pelota al jugador cedido por el Real Oviedo, que batió con un disparo cruzado a Ezkieta e hizo justicia en el marcador.

El Mirandés era dueño y señor del encuentro ante un Racing grogui sobre el césped. Sin embargo, a punto de llegar al intermedio, una contra de Íñigo Vicente, exjugador del cuadro jabato, con Jeremy, la culminó el canterano racinguista con una brillante acción individual para plantarse en el área y batir de tiro raso a Nikic.

El gol dejó algo tocado a los hombres de Fran Justo, que, pese a querer buscar las cosquillas al Racing, vieron cómo el gol del empate le daba a la escuadra cántabra la tranquilidad de la que había carecido en la primera parte.

Una acción de Andrés por la derecha, camino de la hora de encuentro, terminó con una serie de rebotes en el interior del área que aprovechó Canales para conectar un chut que no pudo desviar Nikic.

El Racing bajó las revoluciones al encuentro y en el minuto 72 cogió descolocada a la zaga del cuadro jabato. Canales asistió a Villalibre, que acababa de incorporarse al juego, y situó el 1-3 definitivo. Pese a los cambios con los que Fran Justo intentó recomponer el ánimo de sus pupilos, la suerte estaba echada y los puntos volaron una vez más de Mendizorroza.