El CD Mirandés pierde en León en el minuto 89 y encadena ya ocho partidos sin ganar El conjunto burgalés consiguió empatar el enceuntro hasta en dos ocasiones

Mateo Ferreiro / ADG León Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:35

Sigue el Mirandés en horas bajas. El bálsamo copero en Astorga no tuvo continuidad muy cerca, en León, donde el conjunto rojillo perdió por 3-2 ante una Cultural que no había ganado todavía en casa. El doblete goleador de Carlos Fernández no fue suficiente para arañar algo positivo en el Reino de León en un partido en el que acarició el empate, aunque se quedó sin el punto al final por tanto de Lucas Ribeiro en el minuto 89. El nuevo varapalo mantiene al equipo de Fran Justo en la zona de descenso después de ocho jornadas sin conseguir el triunfo.

Cultural Leonesa Badia; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Ojeda, Diallo (Yayo, min. 87); Pibe (Lucas Ribeiro, min 81), Chacón, Sobrino (Collado, min. 81); Manu Justo (Mboula, min. 65) 3 - 2 CD Mirandés Nikic; Hugo Novoa (Postigo, min. 46), Pica, Martín Pascual, Córdoba, Pablo Pérez; Thiago (Aarón, min. 72), Bauzá, Cardero (Barea, min. 76); Marí (Eto'o, min. 76), Carlos Fernández Goles 1-0, min. 25, Chacón. 1-1, min. 36, Carlos Fernández. 2-1, min. 62, Pibe. 2-2, min. 69, Carlos Fernández. 3-2, min. 89, Lucas Ribeiro

Árbitro José Antonio Sánchez (Colegio Andaluz). Mostró amarilla a Carlos Fernández, Pica y a Bauzá por parte del Mirandés.

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 12 de la Liga Hypermotion. 9.010 espectadores.

Primera parte

Antes de cumplirse el minuto cinco, Nikic ya había tenido que lucirse en un mano a mano con Manu Justo, tras un pase en profundidad de Diallo, en el que salió con acierto el meta montenegrino.

Superado el ecuador del primer acto llegó el 1-0. Nuevamente Diallo, después de recibir de Sobrino, fue el elemento desestabilizador, en esta ocasión con una cabalgada por el sector izquierdo. En la frontal del área vio a su derecha a Luis Chacón, que superó a Nikic con un golpeo letal con el exterior que se fue abriendo hacia el palo izquierdo.

El conjunto leonés cedió terreno para poder buscar espacios a la contra y las posesiones del Mirandés resultaron planas y sin chispa para desbordar el entramado defensivo local. Y por eso el balón parado fue la mejor fórmula para poder equilibrar el marcador. Lo hizo Carlos Fernández, que se impulsó por encima de Sobrino para cabecear una falta lateral servida por Pablo Pérez desde la zona izquierda a los 37 minutos.

El elenco de José Ángel Ziganda pasó a controlar los minutos previos al descanso e Iván Calero intentó sorprender a Nikic con un tiro raso por el primer palo, aunque el portero montenegrino respondió con acierto.

Segunda parte

Volvió a amenazar la escuadra jabata ya en el segundo acto en otra acción de estrategia. Álex Cardero sacó un córner desde la izquierda al segundo poste, por donde apareció Bauzá libre de marca. Su remate picado con la testa lo sacó Rodri cerca de la línea de gol.

Sin embargo, el que volvió a golpear fue el cuadro anfitrión. A una combinación entre Manu Justo e Iván Calero por el perfil derecho le puso la rúbrica Pibe, desde el balcón del área, con un disparo con la zurda al que no pudo llegar Nikic.

Y la réplica la volvió a ofrecer Carlos Fernández, que no tardó en anotar el 2-2 en un nuevo testarazo, esta vez a centro de Tamarit desde la derecha, colándose entre los dos centrales del equipo leonés.

También se quiso sumar a la fiesta Eto'o, uno de los revulsivos de Fran Justo en el segundo acto. Marcó aprovechando un despeje de un rival que golpeó en un jugador del Mirandés, aunque la acción fue anulada por fuera de juego del futbolista hispano-camerunés. Bauzá, a renglón seguido, probó a Edgar Badía, que repelió su chut.

El mazazo se produjo a un minuto de finalizar el tiempo reglamentario. Una acción por la derecha de Iván Calero encontró la complicidad en el interior del área de Lucas Ribeiro, quien, tras desembarazarse con calidad de Barea, alojó el esférico en el fondo de las mallas.