BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hugo Novoa durante un lance del encuentro. CD Mirandés

El CD Mirandés pierde en León en el minuto 89 y encadena ya ocho partidos sin ganar

El conjunto burgalés consiguió empatar el enceuntro hasta en dos ocasiones

Mateo Ferreiro / ADG

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

Sigue el Mirandés en horas bajas. El bálsamo copero en Astorga no tuvo continuidad muy cerca, en León, donde el conjunto rojillo perdió por 3-2 ante una Cultural que no había ganado todavía en casa. El doblete goleador de Carlos Fernández no fue suficiente para arañar algo positivo en el Reino de León en un partido en el que acarició el empate, aunque se quedó sin el punto al final por tanto de Lucas Ribeiro en el minuto 89. El nuevo varapalo mantiene al equipo de Fran Justo en la zona de descenso después de ocho jornadas sin conseguir el triunfo.

Cultural Leonesa

Cultural Leonesa

Badia; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Ojeda, Diallo (Yayo, min. 87); Pibe (Lucas Ribeiro, min 81), Chacón, Sobrino (Collado, min. 81); Manu Justo (Mboula, min. 65)

3

-

2

CD Mirandés

CD Mirandés

Nikic; Hugo Novoa (Postigo, min. 46), Pica, Martín Pascual, Córdoba, Pablo Pérez; Thiago (Aarón, min. 72), Bauzá, Cardero (Barea, min. 76); Marí (Eto'o, min. 76), Carlos Fernández

  • Goles 1-0, min. 25, Chacón. 1-1, min. 36, Carlos Fernández. 2-1, min. 62, Pibe. 2-2, min. 69, Carlos Fernández. 3-2, min. 89, Lucas Ribeiro

  • Árbitro José Antonio Sánchez (Colegio Andaluz). Mostró amarilla a Carlos Fernández, Pica y a Bauzá por parte del Mirandés.

  • Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 12 de la Liga Hypermotion. 9.010 espectadores.

Primera parte

Antes de cumplirse el minuto cinco, Nikic ya había tenido que lucirse en un mano a mano con Manu Justo, tras un pase en profundidad de Diallo, en el que salió con acierto el meta montenegrino.

Superado el ecuador del primer acto llegó el 1-0. Nuevamente Diallo, después de recibir de Sobrino, fue el elemento desestabilizador, en esta ocasión con una cabalgada por el sector izquierdo. En la frontal del área vio a su derecha a Luis Chacón, que superó a Nikic con un golpeo letal con el exterior que se fue abriendo hacia el palo izquierdo.

El conjunto leonés cedió terreno para poder buscar espacios a la contra y las posesiones del Mirandés resultaron planas y sin chispa para desbordar el entramado defensivo local. Y por eso el balón parado fue la mejor fórmula para poder equilibrar el marcador. Lo hizo Carlos Fernández, que se impulsó por encima de Sobrino para cabecear una falta lateral servida por Pablo Pérez desde la zona izquierda a los 37 minutos.

El elenco de José Ángel Ziganda pasó a controlar los minutos previos al descanso e Iván Calero intentó sorprender a Nikic con un tiro raso por el primer palo, aunque el portero montenegrino respondió con acierto.

Noticias relacionadas

Sufrido pase de ronda del Mirandés en Copa

Sufrido pase de ronda del Mirandés en Copa

Fran Justo: «La lástima fue no cerrar el partido antes»

Fran Justo: «La lástima fue no cerrar el partido antes»

Mendizorroza se le sigue resistiendo a un Mirandés que no puede con el líder

Mendizorroza se le sigue resistiendo a un Mirandés que no puede con el líder

Segunda parte

Volvió a amenazar la escuadra jabata ya en el segundo acto en otra acción de estrategia. Álex Cardero sacó un córner desde la izquierda al segundo poste, por donde apareció Bauzá libre de marca. Su remate picado con la testa lo sacó Rodri cerca de la línea de gol.

Sin embargo, el que volvió a golpear fue el cuadro anfitrión. A una combinación entre Manu Justo e Iván Calero por el perfil derecho le puso la rúbrica Pibe, desde el balcón del área, con un disparo con la zurda al que no pudo llegar Nikic.

Y la réplica la volvió a ofrecer Carlos Fernández, que no tardó en anotar el 2-2 en un nuevo testarazo, esta vez a centro de Tamarit desde la derecha, colándose entre los dos centrales del equipo leonés.

También se quiso sumar a la fiesta Eto'o, uno de los revulsivos de Fran Justo en el segundo acto. Marcó aprovechando un despeje de un rival que golpeó en un jugador del Mirandés, aunque la acción fue anulada por fuera de juego del futbolista hispano-camerunés. Bauzá, a renglón seguido, probó a Edgar Badía, que repelió su chut.

El mazazo se produjo a un minuto de finalizar el tiempo reglamentario. Una acción por la derecha de Iván Calero encontró la complicidad en el interior del área de Lucas Ribeiro, quien, tras desembarazarse con calidad de Barea, alojó el esférico en el fondo de las mallas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con cinco vehículos implicados deja dos niños y una mujer heridos en la AP-1 en Burgos
  2. 2 Heridos un bebé y dos adultos en un accidente en la zona sur de Burgos
  3. 3 Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos
  4. 4 Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo
  5. 5 La Bonoloto deja un segundo premio en Burgos
  6. 6 Los forenses de Burgos investigan cada vez más muertes por caídas accidentales
  7. 7 Una noche cada año más complicada: Halloween acumula más de 60 avisos a emergencias en Burgos
  8. 8 Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos
  9. 9 Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween
  10. 10 Detenido en Burgos en una gran operación nacional contra el tráfico de medicamentos para elaborar drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El CD Mirandés pierde en León en el minuto 89 y encadena ya ocho partidos sin ganar

El CD Mirandés pierde en León en el minuto 89 y encadena ya ocho partidos sin ganar