Jornada 39 Vídeo: los mejores resúmenes de los partidos de Segunda de este domingo R.C. Madrid Domingo, 19 mayo 2019, 22:23

Cadiz 0-0 Osauna

El ascenso de Osasuna se retrasa. No pasó del empate a cero en el estadio Ramón de Carranza y tendrá que esperar para firmar matemáticamente el ascenso, que ya tiene virtualmente cerrado y que podría lograr el lunes si el Albacete, que recibe al Granada, empata o pierde ante el conjunto andaluz. El conjunto pamplonés se presentó een Cádiz con el único objetivo de sumar una nueva victoria y con ella no esperar más para cantar el retorno a la máxima categoría, aunque el Cádiz no se lo puso fácil al estar en la pelea por disputar la promoción de ascenso.

01:34 Vídeo. Resumen del Cádiz 0-0 Osasuna

Lugo 1-0 Deportivo

Un golazo de José Carlos Lazo a la hora de partido decidió (1-0) el derbi gallego de LaLiga 1/2/3 entre el Lugo, que coge oxígeno, y el Deportivo, que desperdició la oportunidad de regresar a la zona de promoción de ascenso. La victoria ante el conjunto coruñés aleja al Lugo de los puestos de descenso (ahora a tres puntos) y deja a los deportivistas a dos del Cádiz, sexto clasificado.

02:13 Vídeo. LaLiga123 (J39). Resumen y gol del Lugo 1-0 Deportivo

Mallorca 1-0 Almería

El Mallorca ha dado un paso muy importante en su objetivo de clasificarse para disputar la fase de ascenso a Primera al derrotar este domingo al Almería en el estadio Son Moix (1-0) con un golazo de falta directa marcado por Salva Sevilla en la segunda parte.

02:02 Vídeo. LaLiga123 (J39). Resumen y gol del Mallorca 1-0 Almería

Oviedo 1-0 Numancia

El Real Oviedo se mantiene vivo en la lucha por el 'play-off' tras derrotar por la mínima al Numancia (1-0), un resultado ajustado pero merecido después de un choque en el que los azules dominaron y acabaron ganando gracias a un gol de Carlos Hernández al comienzo del segundo tiempo.

01:44 Vídeo. LaLiga123 (J39). Resumen y gol del Real Oviedo 1-0 Numancia

Las Palmas 3-2 Rayo Majadahonda

Un gol de David García en el tiempo de prolongación dio la victoria a la UD Las Palmas ante el Rayo Majadahonda (3-2), en un partido marcado por los tres penaltis señalados y convertidos, dos de ellos para el conjunto visitante, que fue dos veces por delante en el marcador pero dejó escapar una victoria vital para sus aspiraciones de permanencia.

02:20 Vídeo. Resumen y goles del Las Palmas 3-2 Rayo Majadahonda

Córdoba 4-3 Nastic

El Córdoba venció al Nástic de Tarragona por 4-3 en un partido que resolvió antes de la primera media hora de juego con goles de Lara, Andrés y Alfaro, aunque sufrió hasta el final con dos goles postreros de Prats y Suárez. El conjunto andaluz rebasa así en la clasificación al catalán, que queda como último clasificado, aunque ambos están ya matemáticamente descendidos a la Segunda División B.

02:19 Vídeo. Liga123 (J39): Resumen y goles del Córdoba 4-3 Nástic

