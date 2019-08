El Mirandés busca un estreno con victoria ante el Rayo Vallecano Andoni Iraola en rueda de prensa. / @CDMirandes El conjunto rojillo afronta su regreso a Segunda División con la mente puesta en la victoria BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 16 agosto 2019, 20:16

El Mirandés pone rumbo a Vallecas para inaugurar una nueva temporada en Segunda División, su vuelta al fútbol profesional, para enfrentarse a un Rayo Vallecano que al parecer no tendrá el apoyo en la grada de su afición.

El equipo mirandés, que hace algo más de mes y medio consiguió ganar la última eliminatoria de la fase de ascenso al Atlético Balear, buscará la primera victoria de la temporada ante un recién descendido.

La plantilla rojilla, que según ha reflejado su técnico Andoni Iraola está cien por cien centrada en su encuentro en Vallecas, se ha entrenado con normalidad esta semana pero con la mirada fija puesta en la vuelta a Laliga Smartbank.

Enfrente estará un Rayo que no ha cosechado buenos resultados en la pretemporada y que no estará acompañado por su afición debido a que un sector no está de acuerdo con algunos políticas de club.

Iraola ha destacado que el Rayo es un equipo que siempre trata de dominar los partidos y que cuenta con jugadores de Primera División, por lo que tendrán que hacerse fuertes ante un rival duro. Toda la plantilla se desplazará a Vallecas para disputar el encuentro.