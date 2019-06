Serie A Totti dimite de su cargo de la Roma Francesco Totti, en la rueda de prensa. / REUTERS La leyenda del club romano señala directamente al propietario del club, James Pallotta AFP ROMA Lunes, 17 junio 2019, 18:54

El italiano Francesco Totti, jugador histórico de la AS Roma, en la que jugó durante 24 años antes de retirarse en 2017 y pasar a formar parte de la dirección del club, anunció este lunes su dimisión. «A las 12H41 del 17 de junio de 2019 envié un e-mail (...) inimaginable para mí: he ofrecido mi dimisión. Pensaba que este momento no llegaría nunca», declaró Totti en una conferencia de prensa.

La exestrella de los 'giallorossi' explicó que se marchaba porque desde que se convirtió en uno de los dirigentes del club capitalino nunca había estado implicado en ninguna decisión importante, un aislamiento que atribuye al propietario de la AS Roma, el estadounidense James Pallotta.«He representado una carga para este club, se me ha dicho que yo era demasiado engorroso, tanto como jugador como dirigente. Ahora me voy y eso hace daño», declaró visiblemente emocionado.

«Hay muchas cosas que me han hecho reflexionar, ellos nunca me hicieron participar. Me llamaban solo cuando estaban en problemas. En dos años he participado en una decena de reuniones», continuó el italiano.

El excapitán y centrocampista de la Roma, de 42 años, explicó que se trataba de un «hasta luego, no un adiós», sin precisar sus proyectos. «Puedo decir que es imposible que Totti se quede fuera de la Roma. Ahora voy a tomar otro camino, pero cuando otro propietario cuente verdaderamente conmigo, estaré listo», cerró.