Álvaro González deja el UBU Colina tras siete años como técnico

Carta de despedida

No es fácil escribir esta carta de despedida y resulta todavía más difícil aglutinar todos los momentos vividos, anécdotas y sentimientos que han ido acumulándose durante los 25 años de pertenencia al rugby burgalés y sobre todo en los últimos 7 años como entrenador en el 1er equipo.

En mi memoria puedo acordarme de aquellas alineaciones donde sobraban huecos ante la escasez de jugadores, también cuando se conjugaban las labores de entrenador y jugador al mismo tiempo. No tan lejano queda viajar en coches particulares por la geografía española visitando los campos y los clubes más humildes, desplegando según llegábamos un desfile de colores, ante la escasa uniformidad de nuestra equipación sobre el campo.

Desde aquella humildad y con la misma ilusión que nos comía por dentro voy escribiendo esta carta de despedida.

Me despido y me voy con la satisfacción por los logros alcanzados, ascenso a la Liga Nacional Norte, ascenso a DHB, ascenso a DHA y un 5º puesto jugando play off la temporada pasada. Estos hitos deportivos quedarán en la memoria de todos, aunque yo siempre me acordaré de todas esas personas que contribuyeron en el pasado y otras que durante este transcurso de 7 años han estado día a día por seguir mejorando y empujando para que el rugby burgalés siga en la élite.

A todos ellos gracias, siempre he creído que la fórmula de este club ha funcionado gracias a la mayoría de la gente anónima que trabaja desinteresadamente en este proyecto. Existe un gran porcentaje que trabaja y vive el rugby altruistamente, en el que me incluyo, propiciando que el club crezca y podamos estar en la posición que ocupamos. Para mí son el motor y son indispensables (¡que nunca se nos olvide!). Reitero mi agradecimiento a los que me han ayudado durante estos años desinteresadamente.

Agradezco al staff de estos años todos los momentos vividos, Gus, Juan Carlos, Moncho, María, Diego, Marcelo, Jorge R., Ze María, Antonio, Fenani, Ladrillo, Jacobo, Endika…

Agradezco a la afición su apoyo, incluso en los lugares más remotos, en algunos casos con climatología no muy apetecible, gracias por el ánimo a todos los jugadores.

Agradezco a todos los jugadores que han pasado durante tantos años, su comprensión ante mis múltiples fallos, su apoyo en momentos difíciles y todo lo que he aprendido con cada uno de ellos, muchas gracias porque ha sido un aprendizaje continuo. Siempre he confiado en cada uno de vosotros, vais a seguir creciendo y llegaréis alto.

Me tomo la licencia de dar gracias a mis padres, que me han apoyado siempre e incluso patrocinando al club económicamente, cuando hace años pocos lo hacían. También a mi esposa Laura, mis hijos Elia y Nicolás por estar siempre conmigo aunque yo no estuviera con ellos.

Tomo esta decisión de manera personal y quizás provoque sorpresa, incluso preguntas buscando un por qué. Verdaderamente es una decisión difícil y ligada al desgaste en ámbitos de confianza y comunicación con la dirección deportiva. Sin mayor importancia, me voy igual que vine un septiembre de 1994, con un pantalón corto, con un puñado de amigos y con la misma ilusión que tenía aquel día por aprender, crecer y superarme a diario.

Me despido de todos y nos veremos alguna vez 1 metro por fuera del área perimetral.